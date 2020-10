Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","id":"20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5988f-99ee-4617-a4eb-0b5e3cc174f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","timestamp":"2020. október. 10. 11:22","title":"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","shortLead":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","id":"20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e37703-a1be-4ccf-85b6-5bb1312e7060","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","timestamp":"2020. október. 11. 14:27","title":"Káel Csabával tárgyalnak az SZFE oktatói és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","shortLead":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","id":"20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723cea-1a6c-4a44-a3d3-2900d0129451","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","timestamp":"2020. október. 11. 15:05","title":"Megrágott reklámtáblákkal lepte meg Párizst a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226cd8db-2ee7-4a72-851d-d95c478a1631","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem kivándorolt, csak a háború miatt Amerikában rekedt – nyilatkoztatta ki Bartók Béla halálának minapi évfordulóján a Magyar Nemzet című kurzusorgánum. Pedig a kételyeivel egész életében vívódó zeneszerző nyolcvan éve, a ma ismét fojtogató morális légszomj miatt döntött „önkéntes meneküléséről”.","shortLead":"Nem kivándorolt, csak a háború miatt Amerikában rekedt – nyilatkoztatta ki Bartók Béla halálának minapi évfordulóján...","id":"202041__bartok_emigralasa__ketelybol_dontes__fojtogato_kozerzulet__atleptek_a_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226cd8db-2ee7-4a72-851d-d95c478a1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454eb2cb-2752-4c6b-b783-64e4a0982440","keywords":null,"link":"/360/202041__bartok_emigralasa__ketelybol_dontes__fojtogato_kozerzulet__atleptek_a_hatart","timestamp":"2020. október. 10. 16:00","title":"\"Ugrás a bizonytalanságba a biztos elviselhetetlenből\" – Bartók Béla emigrációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","id":"20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c93e7ad-2799-425b-b8f8-946bd3712092","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Orosz Beatrix: Azért hasonló a járványgörbénk Ausztriával, mert mi kevesebb esetet tudunk felderíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","id":"20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d0e97-307a-4d9a-a546-dd3209a5e52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","timestamp":"2020. október. 12. 06:41","title":"81 kilométerrel árulnak egy csillogó régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében elhunytak száma 96 százalékkal, az új fertőzöttek napi száma 89 százalékkal haladta meg az egy héttel ezelőtti adatokat. Belgium az EU-ban a vírus által leginkább sújtott országok között a második helyre került. ","shortLead":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében...","id":"20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d36f8-9400-49a3-9972-9c5afa06e5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","timestamp":"2020. október. 11. 21:39","title":"Belgiumban is gyorsan romlik a koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]