[{"available":true,"c_guid":"4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","shortLead":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","id":"20201014_ho_havazas_kekesteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e7532-0f50-4e8a-992f-26860bfd5753","keywords":null,"link":"/elet/20201014_ho_havazas_kekesteto","timestamp":"2020. október. 14. 06:57","title":"Havazott a Kékestetőn szerda hajnalban, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","shortLead":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","id":"20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae629159-84fd-4d54-9db7-33f8bfe49629","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","timestamp":"2020. október. 13. 10:46","title":"Királynői kitüntetést kapott Marcus Rashford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Évente két-három olyan eset fordul elő, amikor egy tagállam nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét – tudta meg az EUrológus Lehóczki Balázstól, az Európai Bíróság sajtószóvivőjétől. Egy ilyen ügyben az Európai Bizottság már levélben fordult a magyar kormányhoz.","shortLead":"Évente két-három olyan eset fordul elő, amikor egy tagállam nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét – tudta meg...","id":"20201014_Az_Europai_Birosag_iteletei_kotelezettseg_nem_lehetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aa985-d3d1-478f-b9df-a3cbef1bd7df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Az_Europai_Birosag_iteletei_kotelezettseg_nem_lehetoseg","timestamp":"2020. október. 14. 06:10","title":"Kártérítést kérhetnek a magyar államtól, ha nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb demokráciához és jogállamisághoz is vezethet – mondta az Egyensúly Intézet online konferenciáján Francis Fukuyama amerikai filozófus. Stumpf István volt alkotmánybíró szerint pedig a politikusoknak akár néhány éven belül eddig nem tapasztalt társadalmi konfliktusokkal kell majd szembenézniük. ","shortLead":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb...","id":"20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bd719-36d5-4fb2-9f5c-e56cf1b1bc38","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","timestamp":"2020. október. 13. 17:10","title":"Fukuyama: A járványhelyzet végül még erősítheti is a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c74ac-b2a3-4d0c-9469-3bfaf86e4867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat embert mészárolt le egy kocsmában három fegyeres.","shortLead":"Hat embert mészárolt le egy kocsmában három fegyeres.","id":"20201013_salvador_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055c74ac-b2a3-4d0c-9469-3bfaf86e4867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5588e67-d950-4186-8da3-e4bb231f3201","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_salvador_gyilkossag","timestamp":"2020. október. 13. 05:51","title":"Dominózókat lőttek agyon egy bárban San Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","id":"20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0999fce-efd2-42f9-9c25-4ee73725ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","timestamp":"2020. október. 12. 12:16","title":"Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia miatt Magyarországon is felgyorsult a telemedicina fejlődése. Sőt igazából most indult el; az állami szektorban eddig a jogszabályi feltételek sem voltak adottak.","shortLead":"A pandémia miatt Magyarországon is felgyorsult a telemedicina fejlődése. Sőt igazából most indult el; az állami...","id":"202041__tavgyogyitas_jarvany_idejen__digitalizacio__adatok__kezratet_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf2cf3e-eb4b-4b38-9642-11b1ae2e7eee","keywords":null,"link":"/360/202041__tavgyogyitas_jarvany_idejen__digitalizacio__adatok__kezratet_nelkul","timestamp":"2020. október. 12. 13:00","title":"Még mindig nem használjuk ki a távgyógyításban rejlő lehetőségeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","shortLead":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","id":"20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a018766-808f-4ee1-b4fd-9a925c3b48dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","timestamp":"2020. október. 12. 19:03","title":"A Fidesz-győztes Koncz Zsófia csak Facebook-reklámra több mint 5 milliót költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]