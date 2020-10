Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","shortLead":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","id":"20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2d826-b79c-4170-973e-4df34e0ae9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. október. 15. 20:47","title":"Ronaldo megsérthette az olasz előírásokat azzal, hogy visszatért Torinóba fertőzötten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","shortLead":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","id":"20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3874163c-ceca-4731-90fe-c740b6763836","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","timestamp":"2020. október. 15. 14:17","title":"Szoboszlai Dominik is esélyes a Golden Boy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","id":"20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bf899b-70ed-43b3-aa33-3a9c6dd1b9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. október. 17. 08:36","title":"Halálos baleset történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak vele. Most, hogy a G7 rátalált az információra, a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni kezdte, rendben van-e ez így.","shortLead":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak...","id":"20201015_gvh_spar_tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44e501f-1552-4fef-8a3d-cfb1caabc9c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_gvh_spar_tesco","timestamp":"2020. október. 15. 19:59","title":"Most reagált a GVH arra, hogy a Sparnak 2008 óta tulajdonrésze van a magyar Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","shortLead":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","id":"20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf78aab-c3d7-491d-b845-5b310c2227ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","timestamp":"2020. október. 16. 06:24","title":"Nem indítanak nyomozást Netanjahu újabb korrupciógyanús ügyletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]