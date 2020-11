Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is osztozhatnak.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint az együtt élő párok nem csupán élményeikben, hanem esetleges szívproblémáikban is...","id":"20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71416962-072b-4ad0-b352-d1752d1137dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7737b7b5-4430-4935-a68f-8856f3bbc4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_szivbetesegek_partnerek_kozott_amerikai_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 12:03","title":"Gond van a szívével? Küldje el a párját gyorsan orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","shortLead":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","id":"20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230972c-369e-4c44-bd98-2bc7503088e8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","timestamp":"2020. november. 05. 15:36","title":"Négyezer kilométert sodródott egy időkapszula az Északi-sarkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.","shortLead":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi...","id":"20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336fc58a-7af9-44f1-ab42-2bc6c81d66c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","timestamp":"2020. november. 05. 06:30","title":"Mi az, amiért még kimehetünk éjjel az utcára, és mi az, amiért tilos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba az ujjlenyomat-olvasót, ám a jelek szerint egy olyan megoldással, amit eddig egyetlen androidos gyártótól sem láthattunk.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba...","id":"20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a89be1-098c-4165-9f6a-82b52bd10591","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. november. 04. 16:17","title":"Eddig nem látott megoldással hozná vissza az iPhone-okba a Touch ID-t az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban dolgozókat szűrhessék.","shortLead":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban...","id":"20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b13974-8ce3-433f-a970-0580b4b6d48b","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","timestamp":"2020. november. 04. 14:58","title":"Karácsony: Nem vár tovább a kormányra Budapest, saját tesztelési programba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk, hogy a korán szavazóknál és a városokban Biden a népszerűbb, de hogy ennyivel, az újra mindent megkavart. Persze még itt sincs vége a szavazatszámlálásnak, győzhet még Trump is.","shortLead":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk...","id":"20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ff191-d73a-45f8-8061-a0c4859cbbf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","timestamp":"2020. november. 04. 16:10","title":"Ha most érne véget a szavazatszámlálás, Joe Biden lenne az USA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]