"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot. Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét kérdeztük a melegek jogainak szűkítéséről."
"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő"
2020. november. 20. 11:00 "Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot."
"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő" "Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg. Az uniós költségvetés miatt kialakult vitára egy érve volt: Soros György. Kiderült az is, hogy Magyarország a múlt héten felvett 2 és félmilliárd eurónyi hitelt."
"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása"
2020. november. 20. 08:00 "A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg."
"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása" "Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti."
"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától"
2020. november. 19. 14:05 "Ne az önkormányzatok zsebében turkáljon, hanem csapjon a tenyerünkbe - üzente Karácsony Gergely Orbán Viktornak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója."
"Radar360: Merkel kezében a vétóhelyzet megoldása, az EU-nak nem tetszik az orosz vakcina"
2020. november. 20. 08:00 "Merkelnek a hét elején lett pozitív a tesztje." "Merkely Béla koronavírusos, tünetei is vannak"
2020. november. 19. 22:45

"A paksi atomerőmű bővítéséért felelős kormánytag kontaktszeméllyé vált."

"Karanténba került Süli János tárca nélküli miniszter"
2020. november. 20. 06:43

"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg, melyik egyetem hova került a toplistán a HVG Rangsor – Diploma 2021 című, most megjelenő kiadványban."
"Kiváló oktatók, kiváló hallgatók – a 10 legjobb egyetem a HVG rangsorában"
2020. november. 20. 06:35

"60 milliárdos cég cserélt gazdát. A közpénz fogalmának kétharmados módosításával a jövőben sok valójában állami ügyletet álcázni tudnak."
"Erről az MNB-alapítványi üzletről még tudni, de lehet, hogy ez az utolsó eset"
2020. november. 20. 14:00