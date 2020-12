Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András elmagyarázta, nem érti, miért akarnának egyes önkormányzatok adót emelni.","shortLead":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András...","id":"20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742cbb4f-cfa9-4be6-a11e-aaeb3cb8b292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","timestamp":"2020. december. 03. 10:32","title":"Tállai: A kormány megvédi az embereket az önkormányzati adóemeléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri a miniszterelnöktől (is) a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).","shortLead":"Az élet és egészség védelme érdekében, a koronavírus-járvány miatt a téli szünet előrébb hozását kéri...","id":"20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8a7563-84b9-4bdb-8a0f-acffde11513b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_pdsz_teli_szunet_kormany_oktatas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 03. 15:45","title":"A PDSZ a téli szünet azonnali elrendelését kéri Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett általános karantén október 30-i kezdete óta tart zárva.



","shortLead":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett...","id":"20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54022c-e355-4fad-9583-7a8fcbbceb01","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. december. 02. 09:27","title":"Biztató hírek Párizsból: újra kinyit az Eiffel-torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek az otthoni tanuláshoz. A szobákat íróasztallal, székekkel és táblákkal is felszerelték.\r

\r

","shortLead":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek...","id":"20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1fcdd4-41d3-4ad3-8bdb-b03b4da324f1","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","timestamp":"2020. december. 03. 12:12","title":"Ingyen szobát kaphatnak az online tanuláshoz Bécsben a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","id":"20201202_meghalt_vojnik_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e1f4f-d25c-4281-a8e7-37c2bbbf136f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_meghalt_vojnik_maria","timestamp":"2020. december. 02. 16:31","title":"Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","shortLead":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","id":"20201202_halalozasi_statisztika_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c079b64-663c-431b-b2bf-11898fa0867e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_halalozasi_statisztika_ksh","timestamp":"2020. december. 02. 18:12","title":"Az átlagosnál 40 százalékkal többen haltak meg november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék a parkolási problémát.","shortLead":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék...","id":"20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb031a2-dd6e-4f0c-b763-a62933e4ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","timestamp":"2020. december. 02. 16:40","title":"Hétvégi járatot indít a BKK Normafára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs tanácsadója lett. Mostantól ő vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét.","shortLead":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs...","id":"20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d32054-46db-4255-a549-e5f71601fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","timestamp":"2020. december. 03. 12:15","title":"Fidesz-közeli kommunikációs szakembert neveztek ki az SZFE intézetének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]