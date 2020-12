Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki az álhírterjesztőknek, miközben hitelesen bemutatta, mit él át egy fertőzött – hiszen heteken át maga is küzdött a kórral. Szerinte Müller Cecília is ilyen nyersen magyarázna néha, csak neki nem szabad. Interjú.","shortLead":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki...","id":"20201203_Majka_koronavirus_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348649d4-2f40-477b-aa0a-6021cbef8b30","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Majka_koronavirus_interju","timestamp":"2020. december. 03. 12:30","title":"Majka: Életek múlnak a hülyeségen, úgyhogy a hülyéket el kell küldeni a fenébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","shortLead":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","id":"20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37937d4-5f97-47c6-b5d7-1a46f8afa222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 02. 11:03","title":"Mozgó matricákkal és személyre szabható hátterekkel bővült a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leendő elnöke további egyezményekről is tárgyalásokat nyitna, például az iráni rakétaprogramot érintőről.","shortLead":"Az Egyesült Államok leendő elnöke további egyezményekről is tárgyalásokat nyitna, például az iráni rakétaprogramot...","id":"20201203_joe_biden_amerikai_elnok_irani_atomprogram_atomalku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6d2a5b-c044-4b42-8d32-1c8a027f3915","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_joe_biden_amerikai_elnok_irani_atomprogram_atomalku","timestamp":"2020. december. 03. 05:37","title":"Vissza akar térni Biden az Iránnal kötött atomalkuhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","shortLead":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","id":"20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd495b1-3c7e-453e-bb9b-73bf5aa016f5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","timestamp":"2020. december. 03. 16:07","title":"Meztelen férfi tűnt fel a homofób litván képviselő mögött a bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654c3e9-d882-46d8-8250-5a2c532559e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc apróbb-nagyobb részleten változtattak a német szuperlimuzinon. ","shortLead":"Harminc apróbb-nagyobb részleten változtattak a német szuperlimuzinon. ","id":"20201203_Alaposan_atertelmeztek_az_oroszok_a_MercedesAMG_GTt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e654c3e9-d882-46d8-8250-5a2c532559e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965961e9-e9cb-439d-a27f-3e17eff1abaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Alaposan_atertelmeztek_az_oroszok_a_MercedesAMG_GTt","timestamp":"2020. december. 04. 06:31","title":"Alaposan átértelmezték az oroszok a Mercedes-AMG GT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]