Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott csúcstelevízióit, valamint az új Lifestyle-készüléket.","shortLead":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott...","id":"20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd9a6a-cc9e-4c3a-95a6-5d8d1a76276b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","timestamp":"2021. január. 06. 21:33","title":"Megjöttek a Samsung új tévéi, nem is akármilyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek. Áttekintésünkből az látszik, hogy aki hasonlóan nagyra törne, az csak a kormány kegyeiből teheti.","shortLead":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek...","id":"20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6d721-4a80-4085-80e7-625abbe99709","keywords":null,"link":"/360/20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","timestamp":"2021. január. 08. 14:00","title":"Az állam a fosztogatástól sem riad vissza, hogy osztogathasson bábjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jay Kay mindenkit megnyugtatott, hogy nem őt lehetett látni a zavargók között.","shortLead":"Jay Kay mindenkit megnyugtatott, hogy nem őt lehetett látni a zavargók között.","id":"20210108_A_Jamiroquai_enekese_kenytelen_volt_megszolalni_a_maskaras_zavargorol_a_Capitoliumnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf89a22d-a5d4-4175-b0dc-af3f405a8583","keywords":null,"link":"/elet/20210108_A_Jamiroquai_enekese_kenytelen_volt_megszolalni_a_maskaras_zavargorol_a_Capitoliumnal","timestamp":"2021. január. 08. 09:46","title":"A Jamiroquai énekese kénytelen volt megszólalni a capitoliumi maskarás zavargóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","shortLead":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","id":"20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c63f4c9-ad5f-458c-8b7a-b47f95f8da88","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 22:17","title":"Csütörtökön négy idősotthonban is elkezdenek oltani a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","shortLead":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","id":"20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c88f5e-936d-42a4-b8e2-08aeacd393e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","timestamp":"2021. január. 06. 21:36","title":"Orbán elvette a XV. kerülettől azt a 430 milliót, amit pszichiátriai ellátásra költöttek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9af60a9-ba17-4da8-b0d3-8bc2ba8127cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","timestamp":"2021. január. 07. 12:48","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]