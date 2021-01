Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","shortLead":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","id":"20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c62173-98f2-4fed-98e4-2c14c342dca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","timestamp":"2021. január. 16. 13:17","title":"A4-es papírra nyomtatta a húszezreseket egy tiszaföldvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20210115_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f90801-7f07-4f24-8b8c-9665cefae67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_idojaras","timestamp":"2021. január. 15. 05:54","title":"A hó pénteken sem olvad el, sőt, lesz, ahol még több esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20210115_220_loero_fiat_500_abarth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d583180a-174f-418f-abe7-d0c63dbfb90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_220_loero_fiat_500_abarth","timestamp":"2021. január. 15. 09:24","title":"220 lóerő talán már elég lesz a kis Fiat 500-asban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","shortLead":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","id":"20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a41d0-8f4c-4235-96e6-7324aefa31c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","timestamp":"2021. január. 16. 15:49","title":"A fiatalság nevében dicsérte a kormányt egy inkognitós Fidelitas-elnök a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra? Körbenéztünk, hogy működik ez a nagyvilágban – és itthon, hogyan lesz egy jó és merész gondolatból támogatott projekt.","shortLead":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra...","id":"20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5bb08e-5890-4521-ba1a-cfbf9e092638","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"Balkonkertész és profi könyvelő: mutatjuk a legjobb, magyar fiatalok által fejlesztett appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol 12 ezer forintnyival is többet számolnak fel az ellátásért.","shortLead":"Van, ahol 12 ezer forintnyival is többet számolnak fel az ellátásért.","id":"20210116_lengyel_magan_egeszsegugy_koronavirus_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1c32c-44bc-4f5a-9eba-a77c8f1d7f35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_lengyel_magan_egeszsegugy_koronavirus_dij","timestamp":"2021. január. 16. 12:31","title":"Koronavírus-díjat szednek a lengyel magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]