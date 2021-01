„Mi történt? Letartóztatták Navalnijt Németországban? Nem tudok semmiről” – reagált a 444 szerint egy újságírói kérdésre vasárnap este a Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov. Holott akkor már órák óta tudni lehetett, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust valóban letartóztatták, csakhogy nem Németországban, hanem Moszkvában, mégpedig gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy orosz földre tette a lábát. Előtte valóban Németországban volt, gyógykezelésen, ugyanis a novicsok nevű idegméreggel támadtak rá, a gyanú szerint az orosz titkosszolgálat emberei.

Noha Peskov (azaz a Kreml) próbált úgy tenni, mintha az egész ügy nem is számítana annyira, hogy odafigyeljen rá, az ellenzéki vezér elfogásáról készült fotók (például nyitóképünk is) arról tanúskodnak, hogy a hatóságok igenis komolyan vették azt, óriási erők mozdultak meg két repülőtéren is. Nemcsak Navalnijt vitték el, több rendőrségi teherautót is megtöltöttek a politikus szimpatizánsaival.

A részletekről ebben a cikkben írtunk:

[Nyitókép: Rohamrendőrök a vnukovói nemzetközi repülőtéren Alekszej Navalnij ellenzéki politikus hazaérkezésének „tiszteletére”. Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov]