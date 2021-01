Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként, szemölcseltávolításra, fűtésszerelésre és esőcsinálásra. ","shortLead":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként...","id":"20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b58ef7-75b5-4fd9-b9f8-a6e33d852fd4","keywords":null,"link":"/360/20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","timestamp":"2021. január. 16. 16:00","title":"A katonaorvos whiskyjének is köszönhetjük, hogy van szárazjég az oltás szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen. A cél azonban ennél is nagyratörőbb, az ország 1,3 milliárdnál is nagyobb lakosságának majdnem az egészét immunizálni szeretné.","shortLead":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen...","id":"20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96bd2d3-0803-4ae5-9027-84209b3f7544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","timestamp":"2021. január. 16. 15:38","title":"India megkezdte a világ legnagyobb oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják a sorozatot. ","shortLead":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják...","id":"202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1791b5d-5d28-4c23-879f-a226ddc6921c","keywords":null,"link":"/360/202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","timestamp":"2021. január. 17. 13:30","title":"Nem fekete-fehér történet: a szereplők bőrszíne miatt került össztűz alá a Netflix sikersorozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]