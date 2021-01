Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot építettek.","shortLead":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot...","id":"20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e2e34-dc3d-48bd-9880-e0a0d5c55f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","timestamp":"2021. január. 23. 12:03","title":"4K-s felbontás 144 Hz-en: ezt tudja az új Asus monitor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae610a-a8ae-451a-9666-bc0f490e04b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. január. 23. 20:01","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: beszerzés, vastaps, rémhír, közszereplő, önkény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3164d-e5da-4c52-89c3-28a7188f05c1","keywords":null,"link":"/360/20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. január. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos elmondja, beoltatná-e magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter letiltotta az iráni legfelsőbb vezető fiókját egy Trump elleni fenyegetés nyomán.","shortLead":"A Twitter letiltotta az iráni legfelsőbb vezető fiókját egy Trump elleni fenyegetés nyomán.","id":"20210123_Letiltotta_a_Twitter_Ali_Hamenei_ajatollah_egyik_fiokjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4867e-b3f4-416a-b05b-e6476f1baff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Letiltotta_a_Twitter_Ali_Hamenei_ajatollah_egyik_fiokjat","timestamp":"2021. január. 23. 15:02","title":"Letiltotta a Twitter Ali Hamenei ajatollah egyik fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román liberális párt, az RMDSZ pedig komoly, de kisebbségi szempontból másodlagos fontosságú tárcák élén vállal kockázatot.","shortLead":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román...","id":"202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e63a9-45c8-4bf3-b73c-d31dfc139546","keywords":null,"link":"/360/202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","timestamp":"2021. január. 24. 16:00","title":"Alig alakult meg koalíció, máris veszekednek egymással a román kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]