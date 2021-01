Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","shortLead":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","id":"20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c56b46-5868-4266-a012-d8a172dad918","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 15:34","title":"Néhány nap múlva lejárnak a 2020-as autópálya-matricák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi legújabb, játékosoknak is remek teljesítményt nyújtó telefonjában – legalábbis erre lehet következtetni a netre került kiszivárogtatásokból.","shortLead":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi...","id":"20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3754806b-c1f0-4201-9047-6e20e459ef9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","timestamp":"2021. január. 27. 10:03","title":"Új gamertelefonnal rukkolhat ki a Redmi, ebben már a legújabb Dimensity lapka dolgozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire a tűzoltók kiérkeztek, az épület teljes terjedelmében égett.","shortLead":"Mire a tűzoltók kiérkeztek, az épület teljes terjedelmében égett.","id":"20210127_fot_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036163b6-c95b-4187-8cac-f72146188bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_fot_tuz","timestamp":"2021. január. 27. 05:35","title":"Holtan találtak egy embert egy Fóton kigyulladt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","shortLead":"A levelet a külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatása előtt küldték szét, \"Ukrajnai hazafiak\" aláírással.","id":"20210127_ukrajna_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c90f-3876-41e5-9a4f-a52da5e34fec","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_ukrajna_szijjarto_peter","timestamp":"2021. január. 27. 05:46","title":"Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar képviselet, hogy ha Szijjártó odautazik, akkor \"cselekedni fognak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaságok megtéveszthették az előfizetőket.","shortLead":"A társaságok megtéveszthették az előfizetőket.","id":"20210128_versenyfelugyeleti_eljaras_vizsgalat_gvh_magyar_telekom_vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba1c1a0-9c16-4d00-96eb-142a7a2bfb4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_versenyfelugyeleti_eljaras_vizsgalat_gvh_magyar_telekom_vodafone","timestamp":"2021. január. 28. 16:05","title":"Eljárást indított a Vodafone és a Telekom ellen a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta a Dél-Amerika legnagyobb folyójában élő delfineket. ","shortLead":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta...","id":"20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e191c67-9f4c-4859-87b4-34e9e0940d70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","timestamp":"2021. január. 28. 18:22","title":"Kihalás fenyegeti az Amazonasban honos édesvízi delfineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]