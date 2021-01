Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából az uniós tagállamokba. ","shortLead":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából...","id":"20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1059ebd5-bc4f-49a9-9c6e-47c51764152c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","timestamp":"2021. január. 28. 09:40","title":"Se megállapodás, se elég vakcina: nem jutott előrébb az AstraZeneca és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","shortLead":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","id":"20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a421cf1d-5690-4f64-8fd2-8dab0deea202","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 29. 13:44","title":"Orbán a visszatérő Stumpf Istvánra bízza az egyetemek átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit-svéd vállalat oltóanyagából.","shortLead":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit-svéd vállalat oltóanyagából.","id":"20210129_Astrazeneca_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9cb907-5163-43e6-8a51-496d84c9332b","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Astrazeneca_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 18:08","title":"Nyilvánossá tették az Európai Bizottság és az AstraZeneca szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","shortLead":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","id":"20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bae7415-0017-41ef-b04f-df726cffae14","keywords":null,"link":"/360/20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","timestamp":"2021. január. 29. 13:00","title":"Nehéz-Posony Kata: A jogállam esete a vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","shortLead":"A volt köztársasági elnök szerint, ha három ember közül kettőt beoltanak, akkor a harmadik is védett lesz.","id":"20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b949a07a-eb1d-473a-9500-55d36773380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851dbf5-21d3-41e3-b70e-8ee579194559","keywords":null,"link":"/sport/20210129_Schmitt_Pal_olimpikon_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 08:42","title":"Schmitt Pál az olimpikonok oltásáról: Ez 6-700 embert jelent, ami elenyésző szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","shortLead":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","id":"20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c56b46-5868-4266-a012-d8a172dad918","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 15:34","title":"Néhány nap múlva lejárnak a 2020-as autópálya-matricák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]