Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de ott már Franciaország volt a jobb.","shortLead":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de...","id":"20210127_kezilabda_francia_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a207c96f-553b-45e7-9cf1-6f4e104a4b53","keywords":null,"link":"/sport/20210127_kezilabda_francia_magyar","timestamp":"2021. január. 27. 22:17","title":"Hatgólos előnyt elszórva, hosszabbításban esett ki a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","shortLead":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","id":"20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43772c-3d5b-4986-b99f-f33b3385f4c1","keywords":null,"link":"/sport/20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","timestamp":"2021. január. 28. 12:36","title":"Kicker: Dárdai szerződésében van egy súlyos záradék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811dee7d-19bc-46e8-a7a0-849d4be2685b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Robert De Niro és John Boyega is szerepel a The Formula című autóversenyzős thrillerben.","shortLead":"Robert De Niro és John Boyega is szerepel a The Formula című autóversenyzős thrillerben.","id":"20210127_Robert_De_Niro_autoversenyzos_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811dee7d-19bc-46e8-a7a0-849d4be2685b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a7f48-bf07-4104-8fa0-2405b485df17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Robert_De_Niro_autoversenyzos_filmjeben","timestamp":"2021. január. 27. 07:48","title":"Robert De Niróval készít Forma-1-es filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró kellemetlenséget okozott, egy kínai városban viszont totális felfordulást.","shortLead":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró...","id":"20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c161e731-200a-4057-bdb7-75c086e13e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","timestamp":"2021. január. 27. 08:03","title":"20 órára leállt a vonatközlekedés egy kínai városban, mert Flash-alapú rendszert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","shortLead":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","id":"20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fee208-678e-4b6e-9471-3bea79c467a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Székesfehérváron 100 ezer forintot kapnak azok a vendéglátósok, akik elveszítették az állásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]