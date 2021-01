Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"LMP-kompatibilisebb hibridre cserélte autóját, megnövelte megtakarításait és az IKEA-ban vett polcot képviselői irodájába az LMP-s Ungár Péter – derül ki az ellenzéki politikus 2021-es vagyonbevallásából, amit már a törvényes határidő előtt eljuttatott a hvg.hu-nak.","shortLead":"LMP-kompatibilisebb hibridre cserélte autóját, megnövelte megtakarításait és az IKEA-ban vett polcot képviselői...","id":"20210129_Itt_az_elso_vagyonnyilatkozat_Ungar_Peter_zoldebb_terepjarora_valtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d46475-f47c-4d54-a1f5-73f10a4eda55","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Itt_az_elso_vagyonnyilatkozat_Ungar_Peter_zoldebb_terepjarora_valtott","timestamp":"2021. január. 29. 13:14","title":"Itt az első vagyonnyilatkozat: Ungár Péter zöldebb terepjáróra váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","shortLead":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","id":"20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39115600-ae72-47d8-9281-d958a55018e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","timestamp":"2021. január. 29. 07:59","title":"A Tesla már 1020 lóerős változatban is árulja 7 személyes villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint ez egy felülről vezérelt, az egyetemi polgárok érdekeit, igényeit és véleményét figyelmen kívül hagyó átalakítás.","shortLead":"Péterffy Attila szerint ez egy felülről vezérelt, az egyetemi polgárok érdekeit, igényeit és véleményét figyelmen kívül...","id":"20210129_pecsi_polgarmester_tiltakozas_PTE_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeb830-b7da-4bed-ab89-b3fde7221831","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_pecsi_polgarmester_tiltakozas_PTE_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 29. 10:12","title":"A pécsi polgármester tiltakozik a PTE modellváltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vezető német lap azt írja Biden hivatalba lépése után, hogy az új elnök sikere tanúsítja: a demokrácia erősebb, mint a radikális és tekintélyelvű erők, már ha vannak elegen, akik megvédik a jogállamot.","shortLead":"A vezető német lap azt írja Biden hivatalba lépése után, hogy az új elnök sikere tanúsítja: a demokrácia erősebb, mint...","id":"20210130_Suddeutsche_Zeitung_Semmi_panik_a_demokracia_el_es_virul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ed832-55a4-4a69-90ff-9bc382182d84","keywords":null,"link":"/360/20210130_Suddeutsche_Zeitung_Semmi_panik_a_demokracia_el_es_virul","timestamp":"2021. január. 30. 09:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Semmi pánik, a demokrácia él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben nagyobb jelentőségűvé válik a platform hangoskönyvkínálata.","shortLead":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben...","id":"20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69acdc-c688-44c4-a4b7-ca5f4cca4f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","timestamp":"2021. január. 29. 10:33","title":"Rástartol a hangoskönyvekre a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930","c_author":"Budaházy Árpád - KaZoltán - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli Magyarország kirándulóhelyeit feltérképező csapatunk most ezzel próbálkozott. Elautóztak tehát a Bakonyba, aztán irány az erdő és a hegytető. A klasszikus sízésnél könnyebben elérhető, de igencsak fárasztó élményben volt részük. Mondjuk, egy gyors főzés a csúcson azért jót tett nekik. ","shortLead":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli...","id":"20210129_Hazai_palya_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0371646e-1f6b-413a-bfa7-4192ed30cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Hazai_palya_5","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Hazai pálya: Azért megvan a hangulata annak, amikor az ember a szűz havat roppantja be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt lezárták a 10-es főutat.","shortLead":"A baleset miatt lezárták a 10-es főutat.","id":"20210129_baleset_III_kerulet_10es_fout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a647f-a94a-4196-b16b-42a7e3907c77","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_baleset_III_kerulet_10es_fout","timestamp":"2021. január. 29. 15:07","title":"Kamion és négy autó ütközött a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]