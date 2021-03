Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes szakácskönyvet tett közzé, amivel felvehetjük a kesztyűt a pazarlás ellen. ","shortLead":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes...","id":"20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c89cbd-c7b9-40a2-a5e6-dbd6217c83d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","timestamp":"2021. március. 23. 10:59","title":"Az IKEA ingyenes szakácskönyvet tett közzé arról, hogy hogyan főzzünk élelmiszer-hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","shortLead":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","id":"20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c56d7-6ce7-440f-9123-55b2c9aa22c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","timestamp":"2021. március. 22. 22:52","title":"Késes rablási kísérlettel és garázdasággal is gyanúsítják a Pesti úti autós ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","shortLead":"A \"koldusok operája\" a Jethro Tull életművének egyik csúcsalkotása.","id":"202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7dc538f-27ac-46b7-8eb9-2e3bb4c1ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6226ed-6748-4c1c-a9cb-ec183f6a3241","keywords":null,"link":"/360/202111_50_eves_azaqualung_koldusok_operaja","timestamp":"2021. március. 23. 17:00","title":"50 éves a könnyűzene történetének egyik klasszikusa, az Aqualung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív Törzs.","shortLead":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív...","id":"20210322_auchan_magyarorszag_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4925d05-ff40-47c0-b1b2-2f373f003f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_auchan_magyarorszag_oltas","timestamp":"2021. március. 22. 06:45","title":"Ismét elterjedt, hogy soron kívül beoltják egy áruházlánc dolgozóit, de hamar cáfolt az Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","shortLead":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","id":"20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d1311-ca2a-4624-b72e-887c2de1af1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","timestamp":"2021. március. 22. 19:03","title":"Videó: Guruló csokispolccal ejti csapdába a vásárlókat egy amerikai bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28ec74e-a8db-40b4-a366-8da4932e232d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan pedig home office-ra váltottak, amit annyira megszerettek, hogy a jövőben sem szeretnének lemondani róla.","shortLead":"Sokan pedig home office-ra váltottak, amit annyira megszerettek, hogy a jövőben sem szeretnének lemondani róla.","id":"20210322_fizetes_koronavirus_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28ec74e-a8db-40b4-a366-8da4932e232d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f229ae38-74c7-4a69-894a-5af68c6d4fcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_fizetes_koronavirus_vodafone","timestamp":"2021. március. 22. 12:28","title":"Egy kutatás szerint majdnem minden harmadik magyar fizetése csökkent a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]