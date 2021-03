Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit","id":"20210328_Ket_holttestet_talaltak_egy_kiegett_hazban_Ajkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33360050-b9c9-4def-943a-2e9f15ca96f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Ket_holttestet_talaltak_egy_kiegett_hazban_Ajkan","timestamp":"2021. március. 28. 11:51","title":"Két holttestet találtak egy kiégett házban Ajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is felütötte a fejét.","shortLead":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is...","id":"20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce79b03-2990-4c2c-a099-e56f8e801d93","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:12","title":"Szerbiában elkezdték oltani a menekülttáborok lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert táncos-, koreográfus-, és pedagógiai munkásságával, egyedi táncnyelv létrehozásával érdemelte ki a Kossuth-díjat.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert...","id":"20210328_Frenak_Pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bef850-90c5-41de-ac8c-ef255c12252e","keywords":null,"link":"/360/20210328_Frenak_Pal","timestamp":"2021. március. 28. 13:30","title":"Frenák Pál: Ma behatárolt stílushullámokon kell szörfözni mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt a sok, most több a megpróbáltatás.","shortLead":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt...","id":"20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6bd2c-b2cf-4798-b708-ae84756eedc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","timestamp":"2021. március. 28. 15:40","title":"A járvány gazdasági hatásairól is beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, 3 órára kell állítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. ","shortLead":"Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, 3 órára kell állítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári...","id":"20210327_A_vasarnapi_oraatallitas_miatt_valtozik_nehany_vonat_es_BKKjarat_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb2fba1-bffd-4dfb-9b4f-b959b913b393","keywords":null,"link":"/elet/20210327_A_vasarnapi_oraatallitas_miatt_valtozik_nehany_vonat_es_BKKjarat_menetrendje","timestamp":"2021. március. 27. 08:48","title":"A vasárnapi óraátállítás miatt változik néhány vonat és BKK-járat menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283efde-08c7-4a93-b0fc-d85cdaae6d52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Patricia Gucci többek között azt sérelmezi, hogy a film cselekménye egy olyan szerző könyvén alapul, aki sosem találkozott személyesen az apjával.","shortLead":"Patricia Gucci többek között azt sérelmezi, hogy a film cselekménye egy olyan szerző könyvén alapul, aki sosem...","id":"20210328_Gucci_film_forgatas_orokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f283efde-08c7-4a93-b0fc-d85cdaae6d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fe3268-0587-4e0a-95b6-a40c0137e0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Gucci_film_forgatas_orokos","timestamp":"2021. március. 28. 14:58","title":"Al Pacinóval és Lady Gagával forog a Gucci-film, tiltakozik az örökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]