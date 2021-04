Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5 millió beoltott után, amelyek eddig csak beltéri kiszolgálással foglalkoztak. A bökkenő, hogy az ötletet épp az egyik leginkább érintett Erzsébetváros polgármestere nem támogatja. Az inkább bulizásra szakosodott, de terasszal rendelkező helyek egy része inkább ki sem nyit még akkor sem, ha lehet.","shortLead":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5...","id":"20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c077183-cba8-4e53-95c5-b17e7feea9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","timestamp":"2021. április. 20. 18:10","title":"Hatalmas terasszá alakulhat Budapest belvárosa 3,5 millió beoltott után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0a457-5969-462d-9633-b5e590e69ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Falitöltő, gyorstöltő, villámtöltő – nagyjából mindenki hallott róluk, akit kicsit is érdekel az elektromos autózás. Mindez csak a jéghegy csúcsa, ha valójában arra vagyunk kíváncsiak, mivel is néz szembe, aki villanyautózással barátkozik. Az kétségtelen, hogy itt nem csak egy egyszerű \"benzin vagy dízel?\" kérdést kell eldöntetni. Összeszedtük, nagyjából milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes töltési módozatoknak. ","shortLead":"Falitöltő, gyorstöltő, villámtöltő – nagyjából mindenki hallott róluk, akit kicsit is érdekel az elektromos autózás...","id":"20210421_elektromos_auto_toltese_megoldasok_hogyan_gyorstoltes_rfid_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0a457-5969-462d-9633-b5e590e69ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b82180d-d404-4007-bdb6-6ed74cbbeb10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_elektromos_auto_toltese_megoldasok_hogyan_gyorstoltes_rfid_app","timestamp":"2021. április. 21. 12:00","title":"A magyarok 90 százaléka otthon tölti elektromos autóját, de miért? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","shortLead":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","id":"20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868d09bb-9d38-451b-a0f5-53211ff570a2","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2021. április. 20. 21:51","title":"Az Újpest ellen lett újra bajnok a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7d8346-617c-49c6-a6af-619e322e28c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányinfót tudósítani nehéz műfaj, de nemcsak a válaszok, hanem a beküldött kérdések miatt is. Most megmutatjuk, ami délelőtti tudósításunkból kimaradt. ","shortLead":"Kormányinfót tudósítani nehéz műfaj, de nemcsak a válaszok, hanem a beküldött kérdések miatt is. Most megmutatjuk, ami...","id":"20210422_kormanyinfo_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f7d8346-617c-49c6-a6af-619e322e28c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d950ab13-1958-48ec-bffd-de58a0b05bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kormanyinfo_kerdesek","timestamp":"2021. április. 22. 15:07","title":"Dobrev Klára megint eltalálta a szarva közt a tőgyét? – kérdésekkel provokáltak az újságírók a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

","shortLead":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz...","id":"20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bcf62-ee13-40a0-aa88-09f8e295bd7e","keywords":null,"link":"/360/20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","timestamp":"2021. április. 22. 07:26","title":"Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","shortLead":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","id":"20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0558ea-f68d-476e-a07b-843f4927a964","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","timestamp":"2021. április. 22. 12:16","title":"Eddigi legnagyobb szabadidő-autójával rukkolt ki a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","shortLead":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","id":"20210421_korlatozasok_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7b46-040e-41b6-9d7c-c37f460f6fed","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_korlatozasok_szlovakia","timestamp":"2021. április. 21. 21:57","title":"Enyhítenek a korlátozásokon Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]