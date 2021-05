Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik. Egy biztos: amíg nincs vele gond, az erősebb nem képviselői szinte nem is tudnak a létezéséről, ám ha egyszer begyullad, abban nincs köszönet!","shortLead":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik...","id":"proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2ba1d-193d-482b-bb70-10243a2b731e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","timestamp":"2021. május. 04. 07:30","title":"Nagyon kicsi, és ez a férfiak egyik legfontosabb szerve! Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson & Johnson vakcinája sem jó. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson &...","id":"20210504_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5058dd-db12-4b16-94c0-e193b7e2370b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Radar360","timestamp":"2021. május. 04. 08:00","title":"Radar360: A kormány a legrosszabbra is felkészül, arra, ha újra oltani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett, minden korábbinál átfogóbb nemzetközi tudományos kutatás. ","shortLead":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett...","id":"20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6f120-4802-43a5-8fb6-99b3f628e1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","timestamp":"2021. május. 03. 09:03","title":"Feloldották a titkosítást a képekről: minden korábbinál gyorsabban olvad a világ csaknem összes gleccsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány hároméves volt, amikor 14 évvel ezelőtt eltűnt egy portugáliai nyaraláson.","shortLead":"A kislány hároméves volt, amikor 14 évvel ezelőtt eltűnt egy portugáliai nyaraláson.","id":"20210504_Madeleine_McCann_18_eves_szuletesnapja_jon_a_szulei_uzentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241b56e9-945f-40ee-b4c5-ea439bb24a08","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Madeleine_McCann_18_eves_szuletesnapja_jon_a_szulei_uzentek","timestamp":"2021. május. 04. 10:07","title":"Madeleine McCann 18. születésnapja jön, a szülei üzentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz „vallomást”, majd egy kávéházi asztalon „felejti”. A füzet pedig vándorol tovább Clare Pooley Őszinte szavak című regényében.","shortLead":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz...","id":"202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88231bf-e692-4566-baf0-2275dff3a3ac","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","timestamp":"2021. május. 04. 13:00","title":"Csodatévő jegyzetfüzet segít a lelki válságon Clare Pooley regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","shortLead":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","id":"20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e65c300-15dc-415b-8019-d4d4732c3cab","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. május. 04. 14:20","title":"44 milliárd eurós bevételt ért el Európában az Amazon, mégsem fizetett társasági adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]