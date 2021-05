Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","shortLead":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","id":"20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d897d-8ae6-47f6-9164-e861300258d5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","timestamp":"2021. május. 23. 18:34","title":"Milák Kristóf Európa-bajnok lett 100 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trükkösen csökken a szocho, örülhetnek a jól kereső fiatalok, ösztönzik a kriptovaluta-kereskedelmet. Adótörvény-tervezeteket nyújtott be a kormány.","shortLead":"Trükkösen csökken a szocho, örülhetnek a jól kereső fiatalok, ösztönzik a kriptovaluta-kereskedelmet...","id":"202120_adok_es_kapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b6bb39-bd49-466d-9cd8-29b2a27a5afd","keywords":null,"link":"/360/202120_adok_es_kapok","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Adók és kapók: kitől és mire venne el a kormány jövőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200 férőhelyes stadionban nagyjából kétmillió forintba került egy szék. Úgy tudjuk, a VIP-szektort is át kellett építeni. ","shortLead":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200...","id":"20210523_bozsik_arena_budapest_honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736960e-754d-4471-bab5-36c7673e1b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_bozsik_arena_budapest_honved","timestamp":"2021. május. 23. 14:00","title":"Ha már a Budapest Honvéd kap az utolsók közt stadiont, nem spórolt rajta az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","shortLead":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","id":"20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2d9295-0d5c-474e-b549-f1016e0ee75c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","timestamp":"2021. május. 23. 06:41","title":"Új gazdára vár az ikonikus Lancia raliautó első prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp – jelentették be a projekt vezetői. ","shortLead":"Megkezdte az univerzum tágulására vonatkozó megfigyeléseit az amerikai Arizona államban lévő DESI spektroszkóp –...","id":"20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6728c3b-eefd-4303-906a-8b70c1107000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d43444-c29a-4a2a-85f3-9c45cbe63638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_univerzum_tagulasa_desi_spektroszkop","timestamp":"2021. május. 23. 10:03","title":"Rámérnek, mennyire tágul az Univerzum, és megcsinálják a 3D-s térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","shortLead":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","id":"20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04905b9-f242-44b8-888b-6b6926b7f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","timestamp":"2021. május. 23. 07:21","title":"A Moderna beadja a kérelmét az EMA-hoz, hogy az iskolakezdésig beolthassák a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]