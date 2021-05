Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","shortLead":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","id":"20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14d080-53b0-4c71-87a5-bc66d30aafe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","timestamp":"2021. május. 23. 12:42","title":"Videó van róla, ahogyan álló BKV-buszba rohant egy autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","shortLead":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","id":"20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb8469-9ac8-4954-aa66-063cd5030692","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","timestamp":"2021. május. 22. 19:14","title":"Megszólalt Kósa Lajos a Borkai-ügyről, segítsen értelmezni szavait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","shortLead":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","id":"20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443d844-bee1-4be2-89f6-f50752ebd460","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","timestamp":"2021. május. 22. 19:53","title":"Orbán elhamarkodta a maszklevételt: vasárnaptól élnek az új rendelkezések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","shortLead":"Új nagyorrú varangyfajt fedeztek fel egy expedíció során egy perui nemzeti parkban, az út mentén.","id":"20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2035f7a-94dc-4968-aa5c-d02ff88c63a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867bc5a8-09d8-4ffe-9f43-17810cf9cd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_uj_varangyfaj_peru_rhinella_chullachaki","timestamp":"2021. május. 23. 14:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor az út mentén találtak egy eddig ismeretlen varangyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután az orosz hatóságok börtönbe zárták a legismertebb ellenzékit, Alekszej Navalnijt, teljes össztüzet zúdítottak a politikus szövetségeseire, a civilszervezetek maradékára, illetve a független sajtóra.","shortLead":"Miután az orosz hatóságok börtönbe zárták a legismertebb ellenzékit, Alekszej Navalnijt, teljes össztüzet zúdítottak...","id":"20210523_Most_vegzik_ki_a_megroggyant_orosz_ellenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e306ab41-ec69-46cf-8df0-90aca8788215","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Most_vegzik_ki_a_megroggyant_orosz_ellenzeket","timestamp":"2021. május. 23. 11:05","title":"Most végzik ki a megroggyant orosz ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]