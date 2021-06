Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","shortLead":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","id":"20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db4baf7-e3a3-42ee-b32f-b59237e724d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","timestamp":"2021. június. 20. 21:20","title":"Exit poll: a Köztársaságiak végeztek az élen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","shortLead":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","id":"20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ce6a5f-03f5-4e9e-95d7-041e1e9891ba","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","timestamp":"2021. június. 19. 17:24","title":"Marco Rossi a hvg.hu-nak már az Eb előtt megmondta, hogy 1-1-et játszunk a franciákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","shortLead":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","id":"20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a25160f-7e4a-4506-bc98-4d3720dd7e63","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","timestamp":"2021. június. 19. 09:33","title":"Kerti törpével verte szét a volt férje autóját egy esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi Tajvannak.","shortLead":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi...","id":"20210619_Vakcina_USA_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fee39b1-b799-4fe9-bc53-e894d7de1ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Vakcina_USA_Kina","timestamp":"2021. június. 19. 19:51","title":"Vakcinaszállítmány miatt nőhet a feszültség az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","shortLead":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","id":"20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7c648-99bb-4df0-adc3-38a20619a8a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","timestamp":"2021. június. 20. 20:31","title":"Belgiumban megtalálták a vezető virológust fenyegető katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is \"összehímezhetnek\" nyugdíj mellé egy hónap alatt. A koronavírus-járvány azonban nemcsak a viszonteladóikat érintette hátrányosan, de a pandémia előtt induló új üzletágukat, a szervezett túrákat is. Az értékesítési modelljük azonban fordult. Váczi Rozival, a Matyodesign alapítójával beszélgettünk Tardon. ","shortLead":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is...","id":"20210620_matyodesign_csr_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9e14d-16d5-48db-a461-e79ba3860b10","keywords":null,"link":"/kkv/20210620_matyodesign_csr_koronavirus","timestamp":"2021. június. 20. 18:00","title":"Magyar faluból, nyugdíjasokkal veszi fel a harcot a világcégekkel egy vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két csigafaj esetében is.","shortLead":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két...","id":"20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89d3a0-9f13-40ea-afe4-8851807cc796","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","timestamp":"2021. június. 19. 08:03","title":"Megjöttek a kiborgcsigák, egy kis számítógép van a házukra erősítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]