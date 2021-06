Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","shortLead":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","id":"20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d814dc9-cb92-45e2-ad57-1725cdcf7c53","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 11:01","title":"Hőségriadó léphet életbe a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd magával, s erről álláshirdetések is árulkodnak.","shortLead":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd...","id":"20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d464d76b-33ba-436e-b42f-57b785df0311","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","timestamp":"2021. június. 19. 16:03","title":"Hogy mekkorát változik hamarosan a Windows? A Microsoft állásajánlatai árulkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","shortLead":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","id":"20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2402bcd2-b47a-477f-85ef-239db91712c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","timestamp":"2021. június. 19. 10:53","title":"Harminc embert vettek őrizetbe a londoni angol-skót meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d07957-8b1a-4265-8f0d-017f7b3b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete a menekültellenes jogszabály felülvizsgálatára szólította fel a magyar kormányt.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete a menekültellenes jogszabály felülvizsgálatára szólította fel a magyar kormányt.","id":"20210620_Tobb_mint_nyolc_magyarorszagnyi_menekult_el_ma_a_vilagban_Magyarorszag_felelossegere_figyelmeztet_az_UNHCR","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d07957-8b1a-4265-8f0d-017f7b3b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091f643-e943-47b9-8881-efe1d9799d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Tobb_mint_nyolc_magyarorszagnyi_menekult_el_ma_a_vilagban_Magyarorszag_felelossegere_figyelmeztet_az_UNHCR","timestamp":"2021. június. 20. 10:17","title":"Több mint nyolc magyarországnyi menekült él ma a világban, Magyarország felelősségére figyelmeztet az UNHCR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","shortLead":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","id":"20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b43560-4aa4-49c9-9b33-1466b76727ce","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","timestamp":"2021. június. 20. 07:52","title":"Komolyan vette a rendőrség Diana hercegnő meggyilkolásának a „tervét”, Károly herceget is kihallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]