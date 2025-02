Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza Nyugat-Afrikában.","shortLead":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza...","id":"20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e.jpg","index":0,"item":"1d1b7fb9-842a-43be-8ad3-a818c6f7f81e","keywords":null,"link":"/elet/20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","timestamp":"2025. február. 21. 18:15","title":"Indiában gyártott opioidok okoznak drogkrízist afrikai országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","id":"20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"04f53951-0c39-40e3-a3cc-0b043222433f","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 21. 20:29","title":"Izraeli hadsereg: puszta kézzel ölték meg a Gázába hurcolt kisgyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio életrajzát, meglátjuk, hogy bármekkora kultuszt is kerekített személyük köré az utókor, mégis csak hétköznapi emberek voltak – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio...","id":"20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90.jpg","index":0,"item":"07a55dc1-935b-4e92-b991-81f0d7bb7f6f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","timestamp":"2025. február. 22. 19:15","title":"A mítoszteremtés veszélyei: a vezető felmagasztalása rontja a vezetés minőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő holttestét adták át a meggyilkolt túsz helyett.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő...","id":"20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"e4ed1f51-8e5f-4770-bc89-ac165a8dac81","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","timestamp":"2025. február. 21. 14:02","title":"Netanjahu bosszút esküdött a Hamász ellen, miután egy túsz holtteste helyett egy ismeretlen személy maradványait adták át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b308659b-6389-47cd-aa85-0afb8c9375b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország védelmi minisztere a ciszjordániai terrorelhárító műveletek fokozására adott utasítást.","shortLead":"Az ország védelmi minisztere a ciszjordániai terrorelhárító műveletek fokozására adott utasítást.","id":"20250221_buszok-robbanasok-terrorizmus-tel-aviv-izrael-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b308659b-6389-47cd-aa85-0afb8c9375b7.jpg","index":0,"item":"931f792d-ba88-418e-a16a-41ecc1b3dc05","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_buszok-robbanasok-terrorizmus-tel-aviv-izrael-hamasz","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Három busz robbant fel Tel-Aviv közelében, Izrael szerint terrortámadás történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97896224-2774-494b-840c-1af173390281","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","shortLead":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","id":"20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97896224-2774-494b-840c-1af173390281.jpg","index":0,"item":"fd2dbef5-56c9-46d5-bb36-c8c7828d8133","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","timestamp":"2025. február. 21. 08:40","title":"Eladták a britek James Bondot – Jeff Bezos dönthet a sorozat sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Minden ötödik magyar ember részesült öregségi nyugdíjban 2024-ben. Ám hiába a nyugdíjas szavazók fülének szépen csengő kormányzati narratíva, a 65 év felettiek csaknem negyede szegénységben él.","shortLead":"Minden ötödik magyar ember részesült öregségi nyugdíjban 2024-ben. Ám hiába a nyugdíjas szavazók fülének szépen...","id":"20250222_hvg-Magyar-nyugdijasok-sokan-de-nem-joletben-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"8355adb3-750c-48f3-bc9f-556ca7a01223","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Magyar-nyugdijasok-sokan-de-nem-joletben-tenytar","timestamp":"2025. február. 22. 10:45","title":"Magyar nyugdíjasok életkörülményei: hiába a kormányzati dicsekvés, a számok mást mutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes gazdasági magazin leggazdagabb magyarokat felsoroló listájára. Az ítélet értelmében a cégcsoport olyan komoly befolyással bír, és az állami támogatások tekintetében is figyelemre méltó a szerepe, így jogos megismerni, kik a tulajdonosai, és mennyire gazdagok.","shortLead":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes...","id":"20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d.jpg","index":0,"item":"48a5ec20-47c8-4f68-a1c7-7a9b180f5767","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 21. 09:31","title":"Jogerős: néven nevezheti a Forbes a Hell milliárdos tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]