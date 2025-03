Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült az intézkedésről. ","shortLead":"Fotó is készült az intézkedésről. ","id":"20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602.jpg","index":0,"item":"12e6aac3-8a42-4776-86e0-b08eaa8e83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","timestamp":"2025. március. 08. 20:57","title":"A momentumos Gelencsér Ferenc molinót rakott a Karmelita kordonjára, egy tucat rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azóta nagyot fordult a világ a kormánnyal.","shortLead":"Azóta nagyot fordult a világ a kormánnyal.","id":"20250307_orosz-ukran-haboru-szijjarto-peter-ukrajna-europai-unio-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"89b07469-523a-4da2-bd33-19beaea479c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_orosz-ukran-haboru-szijjarto-peter-ukrajna-europai-unio-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 19:32","title":"Szijjártó a háború kitörésekor még azt mondta, hogy Magyarország támogatja Ukrajna EU-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha tényleg így lesz, elégtételt vehet Kendrick Lamaron, aki a Super Bowlon szúrt neki oda. ","shortLead":"Ha tényleg így lesz, elégtételt vehet Kendrick Lamaron, aki a Super Bowlon szúrt neki oda. ","id":"20250307_Foci-vb-2026-felidei-show-Drake-Kendrick-Lamar-raphaboru-Not-Like-Us-Super-Bowl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c.jpg","index":0,"item":"e79695f3-850a-4971-a556-772b80597892","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Foci-vb-2026-felidei-show-Drake-Kendrick-Lamar-raphaboru-Not-Like-Us-Super-Bowl","timestamp":"2025. március. 07. 17:20","title":"Drake lehet a sztárfellépője a jövő évi foci-vb félidei show-jának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","shortLead":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","id":"20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689.jpg","index":0,"item":"1f88a051-51a1-4ed2-9e91-32e2b3f4415e","keywords":null,"link":"/elet/20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","timestamp":"2025. március. 07. 17:38","title":"„Helló, Magyarország!” – megérkezett Budapestre az ideiglenes amerikai ügyvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, a jelek szerint még kihasználatlan, de annál veszélyesebb támadási módszert fedeztek fel a világ legnépszerűbb böngészőjében. ","shortLead":"Egy, a jelek szerint még kihasználatlan, de annál veszélyesebb támadási módszert fedeztek fel a világ legnépszerűbb...","id":"20250307_google-chrome-bongeszo-bovitmeny-tamadasi-mod-felfedezes-jelszavak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"1716c37c-376c-4372-b0fb-e2d9dcb60d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_google-chrome-bongeszo-bovitmeny-tamadasi-mod-felfedezes-jelszavak","timestamp":"2025. március. 07. 17:03","title":"Az összes jelszó ellopható ezzel a módszerrel, komoly veszély leselkedik a Chrome böngésző felhasználóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","shortLead":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","id":"20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b.jpg","index":0,"item":"83e5a99c-cbb9-4715-83aa-feff322f8c7f","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","timestamp":"2025. március. 08. 08:00","title":"Erősíti magyarországi jelenlétét a paksi atomerőmű szlovák beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","shortLead":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","id":"20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e.jpg","index":0,"item":"1fdaaac6-159d-49f0-b53a-7353ae30f710","keywords":null,"link":"/sport/20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 21:09","title":"„A taekwondo dél-koreai sportág, nem észak-koreai” – kiabálás és feszült pillanatok az új magyar sikersportág elnökválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]