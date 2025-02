Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet az akkumulátorhulladék.","shortLead":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet...","id":"20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"b387557d-7d19-434e-b238-706a6c7cb7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","timestamp":"2025. február. 27. 19:03","title":"Áttörés jöhet az akkumulátoroknál: kínai kutatók megoldották, hogy 1500 helyett akár 12 000 töltést is simán bírjanak a telepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt érint az szja-mentesség, és ez mennyibe kerül majd a költségvetésnek. Az élelmiszerárakat először a kereskedőláncok profitkorlátozásával és bürokratikus terheinek csökkentésével próbálják majd megzabolázni, ha ez nem segít, jöhetnek az újabb hatósági árak, legkésőbb áprilisban. A nyugdíjasok plasztikkártyával igényelhetnek majd vissza 10-15 ezer forint áfát. Kiderült az is, ki lesz a „guruló dollárok” nyomába eredő kormánybiztos, és milyen alkotmánymódosítással próbálják betiltani a Pride-ot, amely Gulyás szerint „abban a köztéri formában, ahogy eddig megismertük, nem lesz a jövőben”. Arról nincs véleménye a kormánynak, hogy Zelenszkij diktátor, vagy sem.","shortLead":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt...","id":"20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"8b70bf80-a773-4ac1-9f74-94c072508bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Kormányinfó: ennyibe kerül az anyák adómentessége, ekkor jöhetnek a hatósági árak, így módosul az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra már a Pride betiltásáig jutott.","shortLead":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra...","id":"20250227_orban-viktor-pride-2015","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a.jpg","index":0,"item":"dc0e04e8-0f45-4687-8565-9ae6716eb44a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_orban-viktor-pride-2015","timestamp":"2025. február. 27. 19:13","title":"Orbán tíz éve még hálás volt a melegeknek, de a melegek már akkor sem voltak hálásak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","shortLead":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","id":"20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849.jpg","index":0,"item":"5f9b0922-7e7e-489f-b242-82c7483819d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","timestamp":"2025. február. 27. 20:20","title":"Eljött a pillanat, hogy a Mansory a Tesla Cybertruckot sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","shortLead":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","id":"20250227_gki-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5925a676-af5a-40d5-bf61-450fe742c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_gki-bizalmi-index","timestamp":"2025. február. 27. 14:52","title":"Ez még nem a repülőrajt, de a 19 havi mélypontról már egy kicsit felfelé mozdult egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron vagy Donald Tusk. ","shortLead":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron...","id":"20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"58642658-54bc-4a59-a917-fe5ed58487be","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Így reagáltak az európai vezetők arra, hogy sikertelenül zárult a megbeszélés Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","shortLead":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","id":"20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c.jpg","index":0,"item":"57fefed1-0eca-45c9-8481-52bfe43d3020","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 28. 14:52","title":"Negyvenmilliárdból bővül a zacskósleves-birodalom kecskeméti üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.","shortLead":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha...","id":"20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"2329dda9-f7c5-4a02-9cf2-a0a8c573195b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","timestamp":"2025. február. 27. 08:09","title":"Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]