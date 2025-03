Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb2d53-eda3-4f62-b3a7-68aa3d77724b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Március végén lesz Ragyogás, Mechanikus narancs és Űrodüsszeia is.","shortLead":"Március végén lesz Ragyogás, Mechanikus narancs és Űrodüsszeia is.","id":"20250305_Tagra-nyilt-szemekkel-nezhetunk-Kubrick-filmeket-a-Muvesz-Moziban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fb2d53-eda3-4f62-b3a7-68aa3d77724b.jpg","index":0,"item":"63e429b4-1ab4-48f7-a855-e2a08de3f2b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Tagra-nyilt-szemekkel-nezhetunk-Kubrick-filmeket-a-Muvesz-Moziban","timestamp":"2025. március. 05. 16:47","title":"Tágra nyílt szemekkel nézhetünk Kubrick-filmeket a Művész Moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két banki elemző is úgy véli, hogy messze még a trendforduló, főként az exportra termelő ágazatok vannak óriási bajban.","shortLead":"Két banki elemző is úgy véli, hogy messze még a trendforduló, főként az exportra termelő ágazatok vannak óriási bajban.","id":"20250306_magyar-ipar-teljesitmeny-ertekeles-ing-erste","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"3711d8dc-5bd9-464d-a1d7-6f26efc1f1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_magyar-ipar-teljesitmeny-ertekeles-ing-erste","timestamp":"2025. március. 06. 10:10","title":"A Covid-lezárások óta nem volt ilyen mélyen a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7958ff25-2cb8-4af8-addb-14d4a254fe30","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meggyőzte az elnököt a három nagy autóipari óriás. ","shortLead":"Meggyőzte az elnököt a három nagy autóipari óriás. ","id":"20250306_Elhalasztottak-a-mexikoi-es-kanadai-autokra-kiszabott-kulonvamok-bevezeteset-Trumpek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7958ff25-2cb8-4af8-addb-14d4a254fe30.jpg","index":0,"item":"c906f573-75ff-4ad6-a26e-4738ef4c105c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Elhalasztottak-a-mexikoi-es-kanadai-autokra-kiszabott-kulonvamok-bevezeteset-Trumpek","timestamp":"2025. március. 06. 07:39","title":"Elhalasztották a mexikói és kanadai autókra kiszabott különvámok bevezetését Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","shortLead":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","id":"20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37.jpg","index":0,"item":"84d1c7cb-c98d-417a-883b-2e397e72384b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","timestamp":"2025. március. 04. 20:25","title":"Vatikán: Ferenc pápa klinikai állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","shortLead":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","id":"20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"85c16018-4d02-4f1d-b611-d01dc1676b06","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","timestamp":"2025. március. 06. 07:34","title":"Hamarosan bármelyik rendelőbe lehet interneten időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","shortLead":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","id":"20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db.jpg","index":0,"item":"fb3d81c3-bee4-4afa-a2c7-f7e29e5778d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","timestamp":"2025. március. 06. 15:45","title":"Újabb nagy klasszikus tűnik el: hamarosan leáll a Ford Focus gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]