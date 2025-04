Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","shortLead":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","id":"20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"abe554d0-6ca9-4216-9d3e-3b0650398f07","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","timestamp":"2025. április. 15. 07:18","title":"Az Nvidia Trump kedvében jár, 500 milliárd dollárért építenének gyárakat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök, hogy elviharzott a rendezvényről, majd a Kúria közleményben minősítette „éles politikai kritikának” az ügyvédi kamara elnökének felszólalását.","shortLead":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök...","id":"20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"b0b334b7-51e8-455d-9a2c-bcdba700467c","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","timestamp":"2025. április. 16. 19:25","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria kritikájával szemben is kiállt Havasi Dezső elnök mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","shortLead":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","id":"20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0.jpg","index":0,"item":"b52196c2-ddd6-4d37-af4b-cd0d54725bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","timestamp":"2025. április. 15. 09:48","title":"A használt Teslák minden más elektromos autónál népszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","shortLead":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","id":"20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"5334462e-be6a-4d80-bbd7-8548b887606c","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Eldobható telefonokkal védené a kémkedéstől az Európai Bizottság az Amerikába utazó munkatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János kastélyához vezető úton. Az egyébként sem a batidai kastélyhoz visz, mert még le kell kanyarodni róla – tették hozzá.","shortLead":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János...","id":"20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff.jpg","index":0,"item":"85e7d76c-685e-460b-bc36-1cdcf0018690","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 16. 08:57","title":"Magyar Közút: a térfogatváltozó altalaj miatt volt annyira drága a Lázár kastélya felé vezető út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket...","id":"20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698.jpg","index":0,"item":"e0e882ec-6797-4b08-ac53-20d6dcc93287","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Hat évig titkolták: országszerte ott van a glifozát a felszíni és talajvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]