[{"available":true,"c_guid":"808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","shortLead":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","id":"20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba.jpg","index":0,"item":"4114a114-ef18-47f7-929f-22ea979e5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","timestamp":"2025. május. 16. 10:06","title":"Vörös festékkel öntötték le a Szuverenitásvédelmi Hivatal villáját a Momentum képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","shortLead":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","id":"20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf.jpg","index":0,"item":"293176e7-b103-4f67-bbff-efb632ae67ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","timestamp":"2025. május. 15. 07:59","title":"Ilyen az, amikor 585 lóerő jelenti a belépőszintet az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett szint töredéke. Ugyanez igaz a villanyszámlákra is.","shortLead":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett...","id":"20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91.jpg","index":0,"item":"59a27bf9-9f08-432d-ab7c-7f29e1fec6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Népszava: Pénzügyi jelentések bizonyítják, hogy átverés a gázszámlákon feltüntetett rezsimegtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek között nemi erőszak és emberkereskedelem vádjairól szól. A rapper exbarátnője súlyos részleteket osztott meg a sztárról.","shortLead":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek...","id":"20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c.jpg","index":0,"item":"d3fb9169-ad22-4f20-a472-6a1dfa600d34","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","timestamp":"2025. május. 15. 10:47","title":"Megerőszakolta, többször bántalmazta és szexvideókkal zsarolta Diddy az exbarátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán fellángoló pénzpiaci pánik miatt. ","shortLead":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán...","id":"20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312.jpg","index":0,"item":"21b82491-b5bc-4bfe-8ffb-51a01200d719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","timestamp":"2025. május. 16. 08:18","title":"Áprilisban rekordmennyiségű tőke áramlott be Japánba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","shortLead":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","id":"20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a.jpg","index":0,"item":"104b0d5e-502c-47d9-9208-4bdc41ef5d31","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","timestamp":"2025. május. 15. 06:11","title":"Sztrájkolnak a Starbucks dolgozói Amerikában, mert betiltották a mintás ingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fbbcbe-95c0-4df0-9c51-7a7dd6124dec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Grand Prix pálya 12-es kanyarja mostantól a kínai márka nevét viseli. ","shortLead":"A Grand Prix pálya 12-es kanyarja mostantól a kínai márka nevét viseli. ","id":"20250515_megvettek-Nurburgring-kanyar-Xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7fbbcbe-95c0-4df0-9c51-7a7dd6124dec.jpg","index":0,"item":"09a82a92-5709-432c-80c8-a2b6578c4598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_megvettek-Nurburgring-kanyar-Xiaomi","timestamp":"2025. május. 15. 14:35","title":"Annyira nyomul a Xiaomi az autóiparban, hogy megvették a Nürburgring egyik kanyarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]