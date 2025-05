Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugdíj előtt álló férfi nem sokkal az elbocsátása előtt szóvá tette kollégái menesztését.","shortLead":"A nyugdíj előtt álló férfi nem sokkal az elbocsátása előtt szóvá tette kollégái menesztését.","id":"20250516_Ujabb-muemlekvedelmi-szakertot-rugott-ki-Lazar-Janos-miniszteriuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"d4c180ec-3068-427b-a47d-e08735b9eae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Ujabb-muemlekvedelmi-szakertot-rugott-ki-Lazar-Janos-miniszteriuma","timestamp":"2025. május. 16. 10:31","title":"Újabb műemlékvédelmi szakértőt rúgott ki Lázár János minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","shortLead":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","id":"20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30.jpg","index":0,"item":"3558170f-8ee9-4960-9498-f2878bcfde2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","timestamp":"2025. május. 16. 06:41","title":"Batman is megirigyelné ezt a felismerhetetlen új Lambo terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9f733-4307-45cf-bd2f-00046481c0dd","c_author":"One Magyarország","category":"brandcontent","description":"Molnár Martinnal minden olyan gyorsan történt, mint ahogy az autója cikázik a rázókövek között a Brit Formula 4-es bajnokság versenyhétvégéin. Tízévesen mutatkozott be Micromax gokart kategóriában, 2021-ben vette szárnyai alá a MOTAM, tavaly az újoncok bajnoki címével debütált az F4-ben, idén pedig már a One Magyarország támogatja főszponzorként a Virtuosi Racing színeiben induló ifjú pilótát, aki az eddigiekhez hasonló ütemben képzeli el pályafutását a Forma 1-ig és tovább.","shortLead":"Molnár Martinnal minden olyan gyorsan történt, mint ahogy az autója cikázik a rázókövek között a Brit Formula 4-es...","id":"20250514_A-gyozelemhez-tempo-a-sikerhez-kitartas-kell-Molnar-Martin-One-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b9f733-4307-45cf-bd2f-00046481c0dd.jpg","index":0,"item":"9f247911-3cb5-4656-88be-4b7848ce8c79","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250514_A-gyozelemhez-tempo-a-sikerhez-kitartas-kell-Molnar-Martin-One-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 15. 11:30","title":"A győzelemhez tempó, a sikerhez kitartás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","shortLead":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","id":"20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a.jpg","index":0,"item":"7b573fcd-5f93-4836-ad75-1568c07da5b6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","timestamp":"2025. május. 15. 14:08","title":"Tömegbukás volt a Tour de Hongrie-n, több versenyző kórházba került – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek között nemi erőszak és emberkereskedelem vádjairól szól. A rapper exbarátnője súlyos részleteket osztott meg a sztárról.","shortLead":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek...","id":"20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c.jpg","index":0,"item":"d3fb9169-ad22-4f20-a472-6a1dfa600d34","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","timestamp":"2025. május. 15. 10:47","title":"Megerőszakolta, többször bántalmazta és szexvideókkal zsarolta Diddy az exbarátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök 79. születésnapja mellett az amerikai hadsereg fennállásának 250. évfordulóját is ünneplik majd Washingtonban.","shortLead":"Az elnök 79. születésnapja mellett az amerikai hadsereg fennállásának 250. évfordulóját is ünneplik majd Washingtonban.","id":"20250516_Donald-Trump-szuletesnapi-paradeja-45-millio-dollarba-kerulhet-az-amerikai-adofizetoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1.jpg","index":0,"item":"8d2b03ee-e53e-468d-9b40-98686b7e058f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Donald-Trump-szuletesnapi-paradeja-45-millio-dollarba-kerulhet-az-amerikai-adofizetoknek","timestamp":"2025. május. 16. 07:15","title":"Donald Trump születésnapi katonai parádéja 45 millió dollárba kerülhet az amerikai adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]