A Trump-adminisztráció csütörtökön újabb csapást mért a Harvardra: Amerika legrégebbi egyeteme nem vehet fel többé külföldi diákokat – írja a BBC. Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X-en azt írta, hogy azért vonták vissza az egyetem cserediákprogram-engedélyét, mert az intézmény nem tartotta be a rájuk vonatkozó szabályokat.

„Legyen ez figyelmeztetés az ország összes egyetemének és akadémiai intézményének” – tette hozzá.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86