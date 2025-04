Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","shortLead":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","id":"20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd.jpg","index":0,"item":"042bbf99-8fe5-4064-b9c6-83584187b51e","keywords":null,"link":"/elet/20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","timestamp":"2025. április. 13. 18:48","title":"Panaszt tett a DAC a Slovan-szurkolók magyarellenes koreográfiája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai, azok bagatell dolgok” – mondta 60 évesen Esterházy Péter, holott az idiótaságokat soha nem bagatellizálta. A 2016-ban elhunyt író interjúiból a Magvető Kiadó válogatott.","shortLead":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai...","id":"20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d.jpg","index":0,"item":"df9967bc-2b48-43c8-a730-0c413465e94f","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","timestamp":"2025. április. 13. 19:30","title":"„Nincs ugyan két ország, de igény van rá, mert ezekkel a klisékkel egyszerűbb élni” – Esterházy Péter válogatott interjúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd931ed4-e661-4f68-bd32-50803ff1d461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közel egy év után elhárult minden jogi akadály, és újból elkezdheti a Meta az MI-modelljei betanítását az EU-s felhasználók adatain.","shortLead":"Közel egy év után elhárult minden jogi akadály, és újból elkezdheti a Meta az MI-modelljei betanítását az EU-s...","id":"20250415_meta-ai-facebook-instagram-bejegyzesek-kommentek-felhasznalasa-eu-mesterseges-intelligencia-betanitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd931ed4-e661-4f68-bd32-50803ff1d461.jpg","index":0,"item":"20095a85-c7dd-412f-8dfa-cea8a763faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-ai-facebook-instagram-bejegyzesek-kommentek-felhasznalasa-eu-mesterseges-intelligencia-betanitasa","timestamp":"2025. április. 15. 09:03","title":"Már az ön Facebook- és Instagram-tevékenységét is felhasználhatja a Meta a mesterséges intelligenciájához – így tilthatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","id":"20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5.jpg","index":0,"item":"ac8b8b12-1142-4ffe-9135-5c71b6b0d688","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","timestamp":"2025. április. 14. 05:26","title":"Elkapták a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","shortLead":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","id":"20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f.jpg","index":0,"item":"aeeef5e0-c6ef-4407-ab43-130e03c2746b","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","timestamp":"2025. április. 13. 21:48","title":"Felgyújtották Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok is lehet. De addig még pár zápor és saras eső is jöhet.","shortLead":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok...","id":"20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9.jpg","index":0,"item":"f1f5614b-81f1-4655-8568-abb79623b575","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","timestamp":"2025. április. 14. 07:48","title":"Borúval indul, saras esővel riogat, majd akár 27 fokos melegben tetőzik a heti időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború, a Trump-káosz és Putyin hadi kasszája a nemzetközi lapszemlében.","shortLead":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború...","id":"20250413_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9dc1cc64-dd1b-428a-9422-ab6d4ad68b1f","keywords":null,"link":"/360/20250413_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 13. 13:59","title":"Nemzetközi lapszemle: Trumpot nem érdeklik a járulékos veszteségek, a káoszban most vizsgáznak a nyugati értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]