[{"available":true,"c_guid":"fa625547-e8ba-47da-a5fe-9664b187a246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapotnak örvendő kétütemű kisautó méregzöld színben pompázik.","shortLead":"A remek állapotnak örvendő kétütemű kisautó méregzöld színben pompázik.","id":"20200822_23_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_szigetszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa625547-e8ba-47da-a5fe-9664b187a246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4364d25-7c9f-4196-b634-64cb574696b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_23_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_szigetszentmikloson","timestamp":"2020. augusztus. 22. 06:41","title":"23 ezer kilométeres Trabit árulnak Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint hétmilliárd forinttól fosztotta meg a felhasználókat.","shortLead":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint...","id":"20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83922585-e1e6-4f17-82d4-71d06fbdb0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:03","title":"7 milliárd forintot nyúlt le eddig öt hónap alatt egy számítógépes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23 éves Tien-Tien.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23...","id":"20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f323cafa-9152-49ea-9483-c32d0188ad28","keywords":null,"link":"/elet/20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:33","title":"Kamerák előtt született meg a pandabocs a washingtoni állatkertben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","shortLead":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","id":"20200821_messi_barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a753e06d-e498-4f5c-9c8b-2c8ba5c2a213","keywords":null,"link":"/sport/20200821_messi_barcelona","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:19","title":"Messi még bizonytalan, nem biztos, hogy marad a Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","shortLead":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","id":"20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1e1e1a-6ed2-49f1-b02e-bfe0eeea00b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:13","title":"Media1: Az InfoRádió egykori felelős szerkesztője lehet az Index hírigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","shortLead":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","id":"20200821_volanbusz_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a7ab8a-8826-481c-9bd4-7c1d419a38bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_volanbusz_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:47","title":"Volánbusz: már az állomásokon is ellenőrzik a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős, krónikus beteg meghalt.","shortLead":"Két idős, krónikus beteg meghalt.","id":"20200823_22_ujabb_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd41b18-f3c2-4224-9b26-ab95871c58db","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_22_ujabb_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:28","title":"22 újabb magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]