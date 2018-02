[{"available":true,"c_guid":"5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonvizsgálatot kér maga ellen a DK elnöke, és röviden megcsinálta Orbánét is.","shortLead":"Vagyonvizsgálatot kér maga ellen a DK elnöke, és röviden megcsinálta Orbánét is.","id":"20180203_Gyurcsany_Orbannak_te_a_bunnel_kotottel_szovetseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710c8c2a-7cfc-4da6-9138-f5c29d6a9f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Gyurcsany_Orbannak_te_a_bunnel_kotottel_szovetseget","timestamp":"2018. február. 03. 08:25","title":"Gyurcsány Orbánnak: te a bűnnel kötöttél szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és egy tehervonat.","shortLead":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és...","id":"20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb6809-9998-478d-90db-9a234115bafb","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","timestamp":"2018. február. 04. 13:18","title":"Vonat balesete az USA-ban: két halott ötven sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f449a4-9692-4d37-aa81-1d336e1722a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180204_heti_top","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f449a4-9692-4d37-aa81-1d336e1722a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a61056-73cd-4e44-ac69-9e9851cf9d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180204_heti_top","timestamp":"2018. február. 04. 12:00","title":"Heti TOP: fontos frissítés jött a Windowshoz és a Chrome-hoz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724cdc63-9534-4a91-98ad-66a83d4ce340","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészségi okokból végleg lemondani kényszerült elhalasztott európai turnéjának utolsó 10 koncertjét Lady Gaga. Londonban, Manchesterben, Zürichben, Kölnben, Stockholmban, Koppenhágában, Berlinben és Párizsban szomorkodhatnak. Egészségi okokból végleg lemondani kényszerült elhalasztott európai turnéjának utolsó 10 koncertjét Lady Gaga. Londonban, Manchesterben, Zürichben, Kölnben, Stockholmban, Koppenhágában, Berlinben és Párizsban szomorkodhatnak.

Minimálbér: a Fidesz szerint egy szinten vagyunk Romániával, a GKI szerint nem annyira A legkisebb kötelező fizetés most csaknem tizedével alacsonyabb Romániában, mint nálunk, mégis majdnem tizedével többet ér.

Abszurdisztán: a kórházi vezetőknek heti két jó hírt kell igazolniuk a kormánynak A kórházigazgatók új feladatot kaptak a nyakukba, mert az nem volt elég, hogy egyben kell tartaniuk egy alulfinanszírozott, emberhiánnyal küzdő, rossz körülmények között vergődő egészségügyi rendszert. Központi utasításra heti két pozitív kicsengésű médiamegjelenést is prezentálniuk kell – értesült a Népszava.

Észak-Korea Berlint használja atomfegyver-programjához

A német államvédelmi hatóság vezetője szerint Észak-Korea az ország berlini nagykövetségét használja arra, hogy beszerezze rakéta- és nukleáris programjához szükséges berendezéseket.

Eltűnt egy svéd orvoshallgató a pécsi klinikáról
A 33 éves férfit egyelőre a családja keresi, a rendőrséghez még nem érkezett bejelentés.