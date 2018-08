GE Digital: GE Women's Network

A GE Women's Network 60 országban, több mint 160 lokális munkacsoporttal segíti több mint 20 éve a nők előrelépését. A hálózat egyik célja annak az előítéletnek a megszüntetése, miszerint a technológiára épülő hivatások kizárólag férfiszakmák, és a cég azt szeretné elérni, hogy 2020-ra globálisan minél több nő dolgozzon műszaki területen.

A magyarországi Women’s Network csoport 400 nőből áll, akik rendszeres találkozók, tréningek keretében fejlesztik önmagukat és egymást. A résztvevők helyi, regionális és globális rendezvények során osztják meg tapasztalataikat arról, hogyan válhatnak sikeressé a munkahelyükön, teremthetnek egyensúlyt karrier és magánélet között, miként építhetik kapcsolataikat, segíthetik mentorként a fiatalabbakat. A tagság önkéntes, minden munkavállaló számára nyitott.

A GE Women's Network emellett Magyarországon évek óta támogat olyan programokat, mint a Lányok Napja vagy a Digitális Témahét. Az egyetemistákat szólította meg a Female Heroes in IT meetup című tavalyi rendezvényük, ahol az érdeklődők inspiráló történeteken keresztül ismerhették meg a szakmát sikeresen képviselő nőket, valamint saját szakmai lehetőségeiket. A rendezvény előadói közül a GE Women’s Network támogatta például a szakmai karrierjét annak a File Ágnesnek, aki a GE műszaki termékmenedzsereként lett csapatvezető, még 30 éves kora előtt. De jó példának számít a lapunknak a GE Women’s Network regionális vezetőjeként nyilatkozó Paál Laura is, aki négy különböző üzletágban és több funkcióban már több mint 18 éve építi a karrierjét a cégnél.

Ericsson: Fejlesztő programok és támogató csoportok

A sokszínűség olyan paraméter, amivel a tehetséget és az innovációt világszerte azonosítják – vallja az Ericsson, amelynek stratégiája, hogy munkavállalói bázisa és vezetői csapata változatos legyen. Elkötelezett így az iránt is, hogy minél több nő legyen a hagyományosan alulreprezentált információs és kommunikációs technológiában, és célja, hogy 2020-ig munkatársaik egyharmada nő legyen.

Fejlesztési programjaiban az Ericsson kiemelt figyelmet fordít az egyéni kihívások leküzdésére, és fontosnak tartja a nők megfelelő arányú képviseletét. Belső programjainak alapvető célkitűzése, hogy a résztvevők tapasztalati alapon tudjanak másoktól tanulni, ezért a tehetség- és vezetőfejlesztő programokat mentorálással és coachinggal egészíti ki. Míg a fejlesztési programokban a valós viszonyok leképezése az elsődleges, a támogató csoportokban a cég inkább arra koncentrál, hogy a hasonló helyzetben lévő kollégák megoszthassák egymással nehézségeiket és megoldásaikat.

„Nagy hatása van annak, ha ebben magas beosztású vezetők is részt vesznek, ezért szervezünk speciálisan nők számára vezetői klubokat. Ezekben a kollégáink Magyarországra látogató, magas beosztású ericssonos vezető nőkkel találkozhatnak kötetlen, inspiratív beszélgetések, vagy workshopok keretében. A svéd szervezetekben példaértékű a nők beágyazottsága a vezetők között, hosszú idők óta töltenek be kulcsfontosságú szerepet cégek vezetésében” – meséli Érsek Gizella képzési és fejlesztési vezető.

Az Ericsson coach csapata 2016 tavaszán indított el a vezetői coachingot az arra pályázó nőknek. Törekszik arra is, hogy megmutassa a fiatalabbak nőknek, hogy a telekommunikációs és informatikai terület igenis vonzó lehet számukra. A Programozd be a jövődet című program kiindulópontja, hogy a fiataloknak nincs reális képük a cégek működéséről, arról, hogy mit csinálnak például a programozók vagy a mérnökök. Ezt próbálják megmutatni a cég képviselői 2011 óta a Lányok Napja elnevezésű foglalkozásaikkal is, ahol szakmai bátorságra tanítanak minden érdeklődő nőt.

Microsoft: „FLOW” (Female Leaders On the Way)

Mentori lehetőség mindenki számára adott a cégen belül, és ezt a kollégák rendszeresen ki is használják, akár önkéntes mentorként, akár mentoráltként. A Microsoft kifejezetten hölgyek számára indított, európai szintű karriertámogató programja a FLOW (Female Leaders On the Way), amelybe azokat a tehetséges munkatársnőket vonják be, akikben vezetői potenciált látnak. A programra jelentkezők 2-3 tréningen vesznek részt, valamint mentorálásban is részesülnek.

„A kezdeményezésnek köszönhetően olyan szakmai hálózat épül ki nőknek, amelyben a résztvevők megoszthatják egymással élményeiket, problémáikat. A felek között így szorosabb együttműködés és bizalom alakul ki, és ezáltal jobban segítik egymást a munkájuk során. Cégünknél különösen fontosnak tartjuk, hogy a nők egymás példáiból is tanulhassanak, ebben segít nekik a FLOW” – mondja Szentpétery Boglárka, a Microsoft magyarországi HR-vezetője.

A Microsoft célja csökkenteni a nemek közötti különbségeket a természettudományos, technológiai, műszaki és matematikai (STEM) végzettséget igénylő szakmákban. A cég ezért is csatlakozik évről évre az Európai Kódolás Hetéhez, a Kódolás Órájához és az olyan eseményekhez, mint a DigiGirlz vagy a Girls in ICT Day, amelyek célja, hogy jobban megismertessék a lányokkal az informatika világát.

Kovács Bernadett cikke teljes terjedelmében a HVG Extra Business 2017/4-es számában olvasható el.

