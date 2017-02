[{"available":true,"c_guid":"fa2bceb5-96c0-498d-804e-b35da4617f9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem lett volna szabad felhajtania a pályára.","shortLead":"Nem lett volna szabad felhajtania a pályára.","id":"20170212_Rendorautora_boritotta_a_szel_a_kamiont__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa2bceb5-96c0-498d-804e-b35da4617f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f9b1c-ae1b-4107-b1b2-8693ea0b0ea5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170212_Rendorautora_boritotta_a_szel_a_kamiont__video","timestamp":"2017. február. 12. 13:35","title":"Rendőrautóra borította a szél a kamiont - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf860d3-515f-4150-a447-e5e73b93e2e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírta a NOlimpia gyűjtőívét Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere is. Szerinte is meg kell kérdezni az embereket, akarják-e, hogy ötkarikás játékokat rendezzen az ország. ","shortLead":"Aláírta a NOlimpia gyűjtőívét Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere is. Szerinte is meg kell kérdezni...","id":"20170211_nolimpia_jeszenszky_geza_is_nepszavazasparti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf860d3-515f-4150-a447-e5e73b93e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7669771c-5818-4781-98e0-c983d9bdbb84","keywords":null,"link":"/itthon/20170211_nolimpia_jeszenszky_geza_is_nepszavazasparti","timestamp":"2017. február. 11. 11:09","title":"NOlimpia: Jeszenszky Géza is népszavazáspárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791a018d-a8a5-4bed-abd7-4d86310a4e52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy térkép szerint a magyarok nem is annyira elvándorlósak, mint más európai nemzetek. A balkán viszi a prímet minden téren, innen szinte menekülnek az emberek. Nyugat-Európában sem felhőtlen a helyzet.","shortLead":"Egy térkép szerint a magyarok nem is annyira elvándorlósak, mint más európai nemzetek. A balkán viszi a prímet minden...","id":"20170211_Nem_is_el_olyan_sok_magyar_kulfoldon__terkep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791a018d-a8a5-4bed-abd7-4d86310a4e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d77a5d5-7fac-48f1-8b17-bd4ed6f07a35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20170211_Nem_is_el_olyan_sok_magyar_kulfoldon__terkep","timestamp":"2017. február. 11. 20:59","title":"Nem is él olyan sok magyar külföldön - térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098db3fb-6e94-4b92-83bd-2fe91246d4b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panamában kapták lencsevégre magyar turisták a házelnököt, akinek láthatólag a szokott precizitással serken újra a bajsza. ","shortLead":"Panamában kapták lencsevégre magyar turisták a házelnököt, akinek láthatólag a szokott precizitással serken újra...","id":"20170211_Erdemes_volt_varni_visszanott_Kover_Laszlo_bajsza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098db3fb-6e94-4b92-83bd-2fe91246d4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755fee-35e3-440e-ac57-a7a781805846","keywords":null,"link":"/itthon/20170211_Erdemes_volt_varni_visszanott_Kover_Laszlo_bajsza","timestamp":"2017. február. 11. 15:43","title":"Érdemes volt várni: visszanőtt Kövér László bajsza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7119b8-a062-4e8f-a7ca-4e3cb02f1d48","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Közel harminc év után úgy köszönt le a Tate-múzeumok éléről Nicholas Serota, hogy új szemléletet vitt a kortárs képzőművészet bemutatásába, a nézelődés helyett vitára ingerelve a látogatókat. ","shortLead":"Közel harminc év után úgy köszönt le a Tate-múzeumok éléről Nicholas Serota, hogy új szemléletet vitt a kortárs...","id":"201706__tatemuzeumok__terjeszkedes__kortars_vilag__talalkozasi_pont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd7119b8-a062-4e8f-a7ca-4e3cb02f1d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a1d7ee-ce83-4a20-8680-89e637f47348","keywords":null,"link":"/kultura/201706__tatemuzeumok__terjeszkedes__kortars_vilag__talalkozasi_pont","timestamp":"2017. február. 12. 17:30","title":"A magyarokkal is jó volt a Tate-múzeumok fejedelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan csökken a szociális juttatások mértéke a bruttó hazai termékhez képest Magyarországon a jobboldal 2010-es választási győzelme óta. Az eddigi utolsó baloldali kormány 2009-ben még a GDP 22,4 százalékának megfelelő összeget fordított népjóléti kiadásokra. A következő fél évtizedben a szóban forgó juttatások mértékét 19,9 százalékra faragta le az Orbán-kormány – derül ki az Eurostat közelmúltban megjelent, A szociális védelem kiadásai 2014 című jelentéséből.","shortLead":"Folyamatosan csökken a szociális juttatások mértéke a bruttó hazai termékhez képest Magyarországon a jobboldal 2010-es...","id":"201706_szocialis_kasszak_europaban_itthon_egyre_faragjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80afe4b-df77-4360-b0e4-20eb610bd3c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201706_szocialis_kasszak_europaban_itthon_egyre_faragjak","timestamp":"2017. február. 11. 08:30","title":"A Fidesz évekre befagyasztotta a szociális kasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86adfd5-76d1-416e-9c0d-dec0a3e8a891","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hűtőkamrában fagyoskodtunk és rengeteg egyéb teszten is részt vettünk, hogy alaposan megismerkedjünk a hazai szürkeállomány által fejlesztett csúcskategóriás üléskomforttal.



","shortLead":"Hűtőkamrában fagyoskodtunk és rengeteg egyéb teszten is részt vettünk, hogy alaposan megismerkedjünk a hazai...","id":"20170212_gentherm_ferrari_lamborghini_gyarlatogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86adfd5-76d1-416e-9c0d-dec0a3e8a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e359e38-ef23-4645-8db0-99f104cd0d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20170212_gentherm_ferrari_lamborghini_gyarlatogatas","timestamp":"2017. február. 12. 12:37","title":"Titkos Ferrarik és Lamborghinik üléseiben ültünk Pilisszentivánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806646df-64e7-4908-b33e-419cf9977cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Független képviselőként folytatja parlamenti munkáját Szabó Ferenc, akit azzal vádolnak, hogy viszonyt folytatott egy 16 éves tanítványával. A párt vezetése már korábban megpendítette, hogy Szabónak nem csak az alpolgármesteri címről kellene lemondania. ","shortLead":"Független képviselőként folytatja parlamenti munkáját Szabó Ferenc, akit azzal vádolnak, hogy viszonyt folytatott...","id":"20170211_Kilepett_megrontassal_vadolt_KDNPs_kepviselo_a_partbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806646df-64e7-4908-b33e-419cf9977cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6e7083-5f28-4539-b70c-b5fdde166387","keywords":null,"link":"/itthon/20170211_Kilepett_megrontassal_vadolt_KDNPs_kepviselo_a_partbol","timestamp":"2017. február. 11. 14:57","title":"Kilépett a megrontással vádolt KDNP-s képviselő a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]