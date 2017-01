[{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtörtént a hatósági bejárás a Megyeri úti stadionban, és a nehezen alakuló felújítás után el is hasalt a létesítmény az ellenőrzésen. Az ÁNTSZ, a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem nem adta áldását.","shortLead":"Megtörtént a hatósági bejárás a Megyeri úti stadionban, és a nehezen alakuló felújítás után el is hasalt a létesítmény...","id":"20170113_ujpest_stadion_hatosagi_bejaras_bukta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dc65d3-ea43-4654-92c4-51850eaf8a73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170113_ujpest_stadion_hatosagi_bejaras_bukta","timestamp":"2017. január. 13. 10:36","title":"Jól sikerült az Újpest-stadion felújítása, csak épp focizni nem lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1defb8c-90c9-4170-8396-9269cc2f0e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A MOME animációs szakán készült Vulkánsziget című filmjével Lovrity Anna Katalin is kiutazhat a februárban zajló berlini filmfesztiválra.","shortLead":"A MOME animációs szakán készült Vulkánsziget című filmjével Lovrity Anna Katalin is kiutazhat a februárban zajló...","id":"20170113_Egy_magyar_diplomafilmet_is_meghivtak_a_Berlinalera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1defb8c-90c9-4170-8396-9269cc2f0e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96749e0-b94d-4c15-a3ef-e354dfb6e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20170113_Egy_magyar_diplomafilmet_is_meghivtak_a_Berlinalera","timestamp":"2017. január. 13. 17:16","title":"Egy magyar diplomafilmet is meghívtak a Berlinaléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5520e0-324c-4cc2-b7c8-4ee5d56ccbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállítjuk az EU által már egyszer eltörölt menekültügyi őrizet intézményét. A nemzetközi baloldal bűncselekményt követett el a 4-es metró építésekor, állítja Lázár. És azt is, Soros György szervezte le a sok százezer menekültet a magyar határra. Lázár nem ért egyet Németh Szilárd terminátori stílusával, a kormány nem tekinti ellenségnek a civileket. Hirtelen őszinteség: a vagyonnyilatkozat Lázár szerint sem oldja meg a politikusoknál a valódi vagyonosodás megismerésének kérdését. Putyinnal lesz találkozó, de nem kell túlmisztifikálni a kérdést. Trumppal nem lesz. Budapest valamikor mindenképp megrendezi az olimpiát, ha nem 2024-ben, akkor később. Az ORÖ-féle tartozás visszafizetése: a lónak négy lába van, mégis megbotlik. A körmendi menekülttábort vélhetően bezárják. ","shortLead":"Visszaállítjuk az EU által már egyszer eltörölt menekültügyi őrizet intézményét. A nemzetközi baloldal bűncselekményt...","id":"20170112_Kormanyinfo_75_Nemeth_Szilardtol_az_ev_vegi_penzszorasig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5520e0-324c-4cc2-b7c8-4ee5d56ccbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296bfd6a-5734-4318-90b5-d29304eaa67f","keywords":null,"link":"/itthon/20170112_Kormanyinfo_75_Nemeth_Szilardtol_az_ev_vegi_penzszorasig","timestamp":"2017. január. 12. 13:53","title":"Kormányinfó 75: metrós gigabírság, sorosozás, megértést Németh Szilárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetek titkosításában a harmadik legjobb alkalmazás most már számítógépes programként is ingyen letölthető. ","shortLead":"Az üzenetek titkosításában a harmadik legjobb alkalmazás most már számítógépes programként is ingyen letölthető. ","id":"20170113_telegram_desktop_uzenetkuldo_szamitogepes_program_letoltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12093f-4bc1-4751-a582-a37e7ed878c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20170113_telegram_desktop_uzenetkuldo_szamitogepes_program_letoltes","timestamp":"2017. január. 13. 08:01","title":"Már a számítógépére is letöltheti a híresen biztonságos üzenetküldő programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c73e5f-f60a-4823-bf09-8685721a34b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nyíregyházi Jégbarátok Köre és a Sóstógyógyfürdők Zrt. munkatársai két nap építették fel a Sóstó jegéből kivágott jégtömbökből az iglut. \r

","shortLead":"A Nyíregyházi Jégbarátok Köre és a Sóstógyógyfürdők Zrt. munkatársai két nap építették fel a Sóstó jegéből kivágott...","id":"20170112_Fotok_iglut_epitettek_a_Sosto_szigetere_a_nyiregyhazi_jegbaratok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c73e5f-f60a-4823-bf09-8685721a34b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742d7388-24eb-46db-b3ee-932da42ddbd9","keywords":null,"link":"/kultura/20170112_Fotok_iglut_epitettek_a_Sosto_szigetere_a_nyiregyhazi_jegbaratok","timestamp":"2017. január. 12. 21:57","title":"Fotók: iglut építettek a Sóstó szigetére a nyíregyházi jégbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009eb844-6c37-4012-8979-0ca234fc76f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan zenét talált, ami pont olyan tiszta, lendületes, energikus, áradó, ahogy a hajója megy most a hullámok között","shortLead":"Olyan zenét talált, ami pont olyan tiszta, lendületes, energikus, áradó, ahogy a hajója megy most a hullámok között","id":"20170112_Kiderult_mit_hallgat_Fa_Nandor_az_oceanon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009eb844-6c37-4012-8979-0ca234fc76f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a9526-a66a-4435-8783-accbfe71ef6d","keywords":null,"link":"/kultura/20170112_Kiderult_mit_hallgat_Fa_Nandor_az_oceanon","timestamp":"2017. január. 12. 11:14","title":"Kiderült, mit hallgat Fa Nándor az óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98670d44-e8ce-425e-823d-f224e26db530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fog csökkenni a migráció, de Brüsszelből továbbra sem számíthatunk megoldásra a migránsokkal kapcsolatban – közölte Orbán Viktor a határvadász-képzés első ütemében részt vevő állomány eskütételén. A magyar határvadászok szerinte Európát is védik.","shortLead":"Nem fog csökkenni a migráció, de Brüsszelből továbbra sem számíthatunk megoldásra a migránsokkal kapcsolatban – közölte...","id":"20170112_orban_hatarvadaszok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98670d44-e8ce-425e-823d-f224e26db530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d648d30-dcf7-4964-9ffa-2f18d3e655cf","keywords":null,"link":"/itthon/20170112_orban_hatarvadaszok","timestamp":"2017. január. 12. 10:18","title":"Orbán Brüsszelnek is odacsapott a határvadászok eskütételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék most rendelte el a Kozma utcai börtön három őrének előzetesét, mert már eddig is megkísérelték a tanúkat befolyásolni. A bűncselekmény még novemberben történt.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék most rendelte el a Kozma utcai börtön három őrének előzetesét, mert már eddig is megkísérelték...","id":"20170112_bortonorok_fogvatartott_agyonveres_elozetes_letartoztatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc55e091-55de-4256-be56-a99c6b376520","keywords":null,"link":"/itthon/20170112_bortonorok_fogvatartott_agyonveres_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2017. január. 12. 10:55","title":"Három börtönőr verte agyon a fogvatartottat – előzetesben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]