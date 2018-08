Még tavaly májusban járt Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen, ahol a városvezetőkkel, más településekhez hasonlóan, egy megállapodást írtak alá a Modern Város Program helyi tartalmáról. Itt ennek része volt az úgynevezett panel mintaprogram, ami azt jelenti, hogy valamilyen átalakítással „megszelídítenék” az egyik belvároshoz közeli szalagházat, szó volt a tízemeletes épület visszabontásáról is.

A visszabontás terve a lakók között heves vitát váltott ki, voltak ugyan, akik azonnal költöztek volna, de akadtak olyanok is, akik ragaszkodtak a megszokott otthonukhoz. Végül tavaly őszre forrta ki magát a terv, hogyan fognának neki az átalakításhoz. Először is, visszavonulót fújtak a panel visszabontásából. Erre kidolgoztak egy programot, a Minőségi Otthoncserének nevezett konstrukciót. Ennek a lényege az, hogy az önkormányzat felbecsüli a lakások értékét egyenként, majd a megbecsült összeget egészítik ki 10-12 millió forintra, amiből a szerződő lakó új otthont vásárol magának. A lakások megvásárlásra már kapott is az államtól 400 millió forintot a város, így a januárban megkezdett programban mostanáig a 210 lakásból 31 kiürült, valamint még nagyjából 40 lakó jelezte, hogy megállapodna. Úgy tudjuk, a többi lakó egyelőre nem mozdulna. Tavaly ősszel a visszabontás tervét kevésbé lobogtatták, inkább azt hangsúlyozták, hogy ezúttal mindenki jobb lakásba költözhet, ha akar, tehát a programhoz csatlakozás önkéntes.

Mivel a szalagházban lakók fele még a szándékot sem jelezte, hogy kiköltözne, de a lakások 15 százaléka már üres és a további költözésekkel a ház harmada kiürülhet, februári megválasztása után az új polgármester, Márki-Zay Péter úgy döntött, hogy a megüresedő lakásokat az épület teljes kiürítéséig szociális alapon bérbe adná az önkormányzat, amíg nem kötnek mindenkivel szerződést a tulajdonosok közül a kiköltözésről. Ehhez kérte a vásárhelyi polgármester már több ízben is a Miniszterelnökséget, hogy engedélyezze ezt. Fél év után most kapott elutasító választ, és még egy dolog derült ki a levélből, mégpedig az, hogy az Orbán Viktor miniszterelnökkel kötött megállapodás a mintaprogramról szól, amely során az épületet, annak önkéntes alapon történő kiürítése után, elbontják. Ettől a megállapodástól, ahogy most a válaszlevélből kiderült, még átmenetileg sem tud eltérni a Miniszterelnökség.

Nyitva marad a kérdés, hogy mi lesz, ha a lakók fele nem akar költözni. Meddig várnak? Akár évtizedeken át is üresen állhatnak a lakások, amelyek már lakatlanok?

Azért is furcsa a helyzet, mert tulajdonképpen már 2013-ban 40 millió forintot nyert egy pályázaton Hódmezővásárhely önkormányzata, hogy a város rehabilitációs tervét elkészítse, ez meg is történt, azt a helyi közgyűlés 2014 szeptemberében elfogadta. Ebben az is szerepel, hogy a tram-train vonalát is megújítanák, ennek részeként a belvároshoz közel levő panelépületeket is, köztük a szóban forgó Csengettyű közi szalag tízemeletest is. A terv szerint ezt a 2014-20-as uniós ciklusban kívánják megvalósítani.