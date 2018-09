Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","shortLead":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","id":"20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be659a4-1e71-4b3c-aa97-74f9cdb3eda1","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:01","title":"\"Ön nem képviseli Helmut Kohl örökségét!\" – ez volt az egyik legkeményebb bírálat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","shortLead":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","id":"20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e60d28-8385-4155-99ff-bba6f429cd05","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:27","title":"Hivatalos: Räikkönen elhagyja a Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára. Animációt is mutattak ezekről.","shortLead":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára...","id":"20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e941f-95b8-4640-814b-132f2246997c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:03","title":"A chemtrailhívők sokkot kapnak ettől az animációtól: 200 ezernél is több gép volt a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","shortLead":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","id":"20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5405ce-f79a-42cb-a2c5-2adaa6398ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:56","title":"Juncker ma beszédet mond az Unió helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része csak önköltség alatt tud működni. ","shortLead":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része...","id":"20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8051ee93-0f71-499e-b97c-da17b413dc40","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:10","title":"Nemcsak panaszkodnak, díjat is emelnek a fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották a büntetés-végrehajtási intézmény főbejáratát – közölték helyi tisztviselők.","shortLead":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották...","id":"20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22722a62-1dee-4416-886e-f8f69755570f","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","timestamp":"2018. szeptember. 11. 00:28","title":"Mint az akciófilmekben: 100+ fogoly szökött meg egy börtönből Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat között. A harc vesztesei egyelőre a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat...","id":"20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae36b79-c804-4bdf-b957-61a5414889c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:21","title":"Belvárosi óvodaudvar-botrány: \"A csúnya bácsi elvette tőlünk az udvart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]