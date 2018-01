[{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Fidesz-hívő volt, most az összes ellenzéki párt támogatásával szállt harcba a hódmezővásárhelyi polgármesterségért a kormánypárti jelölt ellen. Sokan jobbikosnak tartják, ő azt mondja, nem az, és elmagyarázza azt is, miért nevezi magát materialista kereszténynek. A HVG hetilapban megjelent portré bővebb verziója.","shortLead":"Fidesz-hívő volt, most az összes ellenzéki párt támogatásával szállt harcba a hódmezővásárhelyi polgármesterségért...","id":"201803_markizay_peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b142a40-8254-417c-8122-7be450925e50","keywords":null,"link":"/itthon/201803_markizay_peter","timestamp":"2018. január. 21. 12:30","title":"Márki-Zay Péter: \"Soha nem azonosultam sem a baloldallal, sem a Jobbikkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták szombat este az ötös lottó e heti nyerőszámait.","shortLead":"Kisorsolták szombat este az ötös lottó e heti nyerőszámait.","id":"20180120_megvannak_a_lottoszamok_lehet_ellenorizni_a_szelvenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b33ad9-809e-4562-b450-d36f145d3fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_megvannak_a_lottoszamok_lehet_ellenorizni_a_szelvenyeket","timestamp":"2018. január. 20. 19:36","title":"Nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56efb0b4-96a4-43e1-aaf0-9e55b149c23d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A veronai Sant'Anastasia templomban bemutatott misével emlékeztek meg az olaszországi hatóságok képviselői szombaton a tavaly január 20-a éjjelén történt buszbaleset áldozatairól, a Szinyei Merse Pál budapesti gimnázium diákjairól és kísérőikről. ","shortLead":"A veronai Sant'Anastasia templomban bemutatott misével emlékeztek meg az olaszországi hatóságok képviselői szombaton...","id":"20180120_Misevel_emlekeztek_meg_Veronaban_a_magyar_buszbaleset_evfordulojarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56efb0b4-96a4-43e1-aaf0-9e55b149c23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da3eb0-dbea-4d66-af5d-4a8b6033e292","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Misevel_emlekeztek_meg_Veronaban_a_magyar_buszbaleset_evfordulojarol","timestamp":"2018. január. 20. 15:21","title":"Misével emlékeztek meg Veronában a magyar buszbaleset évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"Nógrádi Gábor","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","shortLead":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","id":"20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0dd45-7c5f-40e9-a795-e94e10ef4437","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","timestamp":"2018. január. 20. 17:18","title":"A lélekpusztítás gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér holló. De a fényezése nem fehér. ","shortLead":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér...","id":"20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9b929e-1ca1-45ac-bade-ea5f71cb94dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2018. január. 21. 08:31","title":"Elképesztően ritka olasz ralipálya-szökevény várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb európai szintű kasszahibára hivatkozva elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát emlegetve végleg törölte a mai napra leadott online rendeléseket a Tesco Magyarország.","shortLead":"Előbb európai szintű kasszahibára hivatkozva elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai...","id":"20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0aa4da-5dc3-415d-9c88-8fb706bfcaff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","timestamp":"2018. január. 20. 15:43","title":"Beütött a teljes rendszerhiba a Tescónál, 3000 forintos kupont adnak a pórul járt vásárlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575","c_author":"","category":"vilag","description":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","shortLead":"Véget ért az afgán fővárosban zajlott túszdráma, a biztonsági erők lelőtték a támadókat. ","id":"20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbc1da7-f415-4fc7-9499-21faa5b35575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed00a1-e928-41e0-a0ec-5becf29ffff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Harom_merenylot_lottek_le_a_kabuli_Intercontinentalban","timestamp":"2018. január. 21. 11:05","title":"Három merénylőt lőttek le a kabuli Intercontinentalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce3c00-aee7-43ca-bee0-8495a1fb9451","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz doppingbotrány miatt semleges zászló alatt indulhatnak a 2018-as téli olimpián azok az orosz sportolóknak, akiknek a NOB engedélyezte ezt. ","shortLead":"Az orosz doppingbotrány miatt semleges zászló alatt indulhatnak a 2018-as téli olimpián azok az orosz sportolóknak...","id":"20180120_megvan_hany_orosz_sportolo_vehet_reszt_a_teli_olimpian","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce3c00-aee7-43ca-bee0-8495a1fb9451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded580f8-5714-46bf-a1a1-68627afbe350","keywords":null,"link":"/sport/20180120_megvan_hany_orosz_sportolo_vehet_reszt_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. január. 20. 17:34","title":"Megvan, hány orosz sportoló vehet részt a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]