A Sziget attól tart, a Kneecap kitiltása negatívan befolyásolja Magyarország megítélését

„Ma délelőtt 11:00 órakor hivatalos értesítést kaptunk arról, hogy a magyar kormány megtagadja a Kneecap zenekar belépését Magyarország területére, hogy ezzel megakadályozza a zenekar augusztus 11-i fellépését a Sziget Fesztiválon.

Ez példátlan lépés, amelyet szükségtelennek és sajnálatosnak tartunk”

– felelte a HVG érdeklődésére a Sziget sajtóosztálya, miután a kormányszóvivő közzétette az Idegenrendészet határozatait a Kneecap raptrió tagjainak kitiltásáról Magyarországról.

„Az elmúlt hetekben a Kneecap fellépésének lehetősége aggodalmat váltott ki a kormány és különböző nyomásgyakorló csoportok részéről Magyarországon. Ezért

szoros kapcsolatban álltunk a zenekarral, akik biztosítottak bennünket arról, hogy a műsoruk sem a Sziget alapelvével, sem pedig a magyar törvénnyel nem kerül ellentmondásba

– teszi hozzá a Sziget.

„Azt korábban is kijelentettük, hogy a Sziget alapértékeit megtartva elítéljük a gyűlöletbeszédet, ugyanakkor garantáljuk minden fellépő számára a művészi önkifejezés alapvető jogát. Hiszünk abban, hogy a cancel culture és a kulturális bojkottok nem jelentenek megoldást – írják. – Az elmúlt 30 év során a Sziget a különböző kultúrák szabad és biztonságos találkozóhelyévé vált, világszerte elismert előadókat és látogatókat fogadott, ezzel a nyitottsággal és kulturális sokszínűséggel nemzetközi elismerést vívott ki, és hozzájárult Magyarország jó hírnevéhez is.”

A döntésre úgy reagálnak:

Attól tartunk, hogy a kormány mai döntése Kneecap kitiltásáról nemcsak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja.

Közlik ugyanakkor: „A Sziget Fesztivál továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy minden értelemben a Szabadság Szigete maradhasson.”

Ahogy azt megírtuk, az együttes körüli botrány azért lángolt fel, mert a Kneecap több koncertjén Izrael-ellenes jelszavakat skandált, brit képviselők megölésére buzdított, és a Hezbollah terrorszervezet zászlaját is lengették a színpadon. Hivatalos közleményeikben ugyanakkor határozottan tagadják, hogy bármilyen terrorszervezetet támogatnának, a zászló kapcsán arról beszéltek, az emberek rengeteg mindent dobálnak fel a színpadra, nem is feltétlenül tudják, mi az, amit éppen a kezükbe vesznek onnan. Tény ugyanakkor, hogy az Izrael elleni brutális és embertelen Hamász-támadás másnapján, 2023. október 8-án közölték az Instagramon: „Szolidaritás a palesztinok küzdelmével”.

Az együttes meghívása miatt tüntetést is szerveztek, és 150 értelmiségi aláírt egy tiltakozó levelet, de politikusok is kifejezték, a koncertet be kellene tiltani. A Sziget főszervezője, Kádár Tamás a HVG-nek küldött állásfoglalásában azt írta: az ügyben „nincs jó válasz”, de a Sziget nem mondja le a koncertet.

Kádár Tamás: Nincs jó válasz Vihart kavart a Kneecap fellépése a Sziget Fesztiválon, a kormány után több mint 150 művész is azt követelte, a fesztivál mondja le az északír zenekar koncertjét. Alábbiakban Kádár Tamásnak, a Sziget főszervezőjének az állásfoglalását közöljük.

Kovács Zoltán korábban azt írta: az együttes kitiltásának oka „antiszemita gyűlöletbeszéd és a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetése”. Mint írta, a kormánynak „kötelessége megvédeni a magyar – és különösen a zsidó – közösségeket”, ezért zéró toleranciát hirdettek az antiszemitizmussal kapcsolatban. Az együttesről azt írja: „Ez nem csupán tüntetés, ez a terror támogatása, a szélsőséges erőszak ünneplése és nyílt antiszemitizmus. Színpadot biztosítani nekik normalizálja a gyűlöletet és a terrort, és veszélybe sodorja a demokrácia értékeit.”