Magyar Péter reagált Karácsony kihallgatására: Az emberek azt várják, hogy a valódi bűncselekmények elkövetőit fogják el

„Nem tisztem, és valószínűleg nem is igényli főpolgármester úr, hogy megvédjem, de tisztelettel jelzem, hogy a magyar emberek azt várják el, hogy a valódi bűncselekmények esetén, például a Magyar Nemzeti Bank kirablása ügyében legyenek ilyen aktívak a nyomozó hatóságok, és haladéktalanul vegyék őrizetbe a mintegy 650 milliárd forint közpénzt elsíboló bűnözőket. Akkor is, ha Orbán Viktor üzlet- és tettestársairól van szó” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter Karácsony Gergely meggyanúsításával kapcsolatban.

A Tisza Párt elnöke azt is megjegyezte, hogy az általa tavaly nyáron és ősszel tett feljelentések ügyében is kihallgathatnák végre az elkövetőket. (Ezt nem részletezte, de a politikus feltehetően arra gondolt, hogy tavaly augusztusban felülvizsgálati indítványt nyújtott be a Központi Nyomozó Főügyészségre, állítása szerint ugyanis az ügyészségen manipulálták a Völner–Schadl-ügy anyagát.)

Karácsony Gergelyt a Pride szervezése miatt hallgatja ki gyanúsítottként a rendőrség. A főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta: „Gyanúsított lettem, és ha ebben az országban ez az ára annak, hogy kiálltunk a magunk és mások szabadságáért, hát akkor még büszke is vagyok rá”.

A végül több százezer ember részvételével lezajlott Pride körül igen bonyolult jogi helyzet alakult ki: a hivatalosan Budapest Büszkeség menetének nevezett felvonulást a Fővárosi Önkormányzat hirdette meg saját rendezvényként, a rendőrség mégis betiltotta. Ezt jogvédők és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is vitatta, mondván: a menet jogilag egy fővárosi rendezvény volt, amelyre nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal sem bejelenteni nem kellett, sem megtiltani nem lehetett.

A rendőrség továbbra is kitart amellett, hogy a Pride tiltott gyűlés volt, ám a résztvevők büntetésétől elállt a hatóság arra hivatkozva, hogy a felvonulók számára nem lehetett egyértelmű a jogi helyzet.

A Szivárvány Misszió Alapítványt – mint a rendezvény másik szervezőjét – eddig semmilyen formában nem keresték a hatóságok az üggyel kapcsolatban.