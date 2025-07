„A fürdő 14 éves kor alatt nem látogatható” – vette észre Rudas Gyógyfürdő tájékoztatását a 24.hu.

Az okokat nem részletezik, ugyanakkor a Széchenyi Gyógyfürdőben is hasonló intézkedést vezetnek be, oda 2025. augusztus 1-jétől nem mehetnek be a 14 évnél fiatalabbak.

Az ügyben megkerestük az üzemeltetőt, ha érkezik válasz, beszámolunk róla.

