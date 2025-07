WSJ: Trumpnak a minisztere szólt, hogy az ő neve is szerepel az Epstein-ügy irataiban

Tagadja a Fehér Ház, hogy Donald Trump amerikai elnököt még májusban tájékoztatták volna arról, hogy az ő neve is szerepel a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos igazságügyi minisztériumi dokumentumokban. A Wall Street Journal szerint az elnököt egy szokásos értekezleten Pam Bondi főügyész tájékoztatta erről. Válaszul a Fehér Ház szóvivője álhírnek minősítette a riportot.

A tavalyi elnökválasztási kampány során Trump azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza az Epstein-ügy aktáit, csakhogy ezt azóta sem tette meg, amivel komoly elégedetlenséget keltett saját táborában is. Szavazói körében ugyanis népszerű vélekedés, hogy Epstein „ügyféllistát” vezetett a szexuális visszaélésekben szintén érintett vendégeiről. Ezen az sem változtat, hogy az állítólagos lista létezését egy július elején kiadott FBI-jelentés tagadta.

A szóbeszédeket táplálták a jelenlegi főügyész, Bondi korábbi kijelentései, miszerint a bírósági anyagokban rengeteg, a milliárdos magánszigetére látogató vendég neve és repülési adata szerepel – amelyeket a döntéshozóknak nyilvánossá kellene tenniük. Az utóbbi hónapokban azonban Bondi is új álláspontra helyezkedett, állítva, hogy nincs „ügyféllista”, és egyáltalán: „a dokumentumokban semmi sem indokolt további nyomozást vagy vádemelést”.

Az ügy anyagának nyilvánossá tétele azután vált az amerikai közélet meghatározó témájává, hogy, Elon Musk nyár elején az X-en posztolt arról, hogy az elnök saját érintettsége miatt nem teszi nyilvánossá az Epstein-iratokat. A Trumpot nem csak kampányában támogató, de második kormányzata első hónapjaiban pozíciót is vállaló milliárdos éppen akkor állt elő gyanúsításával, mikor Trump egy törvénytervezetén összeveszve lemondott hivataláról. Bejegyzését pedig egy héten belül nem csak törölte, de mintegy bocsánatot is kért visszavont állításaiért.

A 2019-ben börtöncellájában – sokak szerint tisztázatlan körülmények között – öngyilkosságot elkövetett milliárdos ügyének politikai jelentőségét jól mutatja, hogy noha miközben szerdán az illetékes floridai bíró megtagadta az Igazságügyi Minisztérium ügyiratok nyilvánossá tételére irányuló kérelmét, a szövetségi képviselőház egyik bizottsága éppen arról döntött, hogy utasítani fogják az Igazságügyi Minisztériumot a dokumentumok átadására, hogy azt a képviselők megismerhessék.

A floridai bíró – akit egyébként még Obama nevezett ki – úgy érvelt, hogy a per anyagait az esküdtszéki titoktartás védi, ezért nem hozható nyilvánosságra – teszi hozzá a BBC. Kikérésükre Donald Trump múlt héten utasította kormányzata képviselőit, miután a Wall Street journal arról írt, hogy az iratok közt van egy baráti köszöntő levél is, amit Trump küldött Epsteinnek 50. születésnapja alkalmából.

A Képviselőház dokumentumokat bekérő Felügyeleti Bizottsága korábban arról is döntött, hogy a milliárdos fő bűntársát, az éppen börtönbüntetését töltő, brit állampolgár Ghislaine Maxwellt is meghallgatásra idézik be (videóhíváson keresztül). A Journal korábbi cikke szerint Maxwell állíthatta össze azt az emlékalbumot, ami az állítólagos Trump-levelet is tartalmazza.

A Wall Street Journal szerint Bondi májusban, Trumpnak tartott tájékoztatóján elmondta az elnöknek, hogy az akták sok ismert emberről, köztük Trumpról is tartalmaznak pletykákat. A lap hozzáteszi, hogy ebből még nem következik, hogy Trump bármilyen módon bűnrészes lett volna. A jelenlegi elnököt egyébként soha senki nem is vádolta Epsetinnel összefüggésbe hozható törvénysértéssel. Ugyanakkor Trump korábban határozottan tagadta, hogy tudott volna arról, hogy az aktákban az ő neve is szerepel.

Az elnök szóvivője szerint a riport „nem más, mint a demokraták és a liberális média által kitalált hamis hírek folytatása, akárcsak az Obama-Oroszország-botrány, amelyben Trump elnöknek volt igaza”. Ugyanakkor egy névtelen Fehér Ház-tisztviselő a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy nem tagadják, hogy Trump neve szerepel a dokumentumokban.