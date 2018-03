Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","shortLead":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","id":"20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873c29f-976d-46af-bc03-7ae7ef3dd3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","timestamp":"2018. március. 18. 14:33","title":"Fotók: 8-10 métert repült a fiatal lány, miután elgázolták az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi ágyak számát és a vastagbélrák-szűrési programot.","shortLead":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi...","id":"20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8bced-3715-47db-8e6d-8f8ef17dceac","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","timestamp":"2018. március. 18. 21:45","title":"EU: Kétszer többen halnak meg itthon kezelhető betegségben az uniós átlaghoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is ennél jobb hétindító.","shortLead":"Nincs is ennél jobb hétindító.","id":"20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f63067-e6c9-4b18-8645-03b1a491991b","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Nem akart mást a bébielefánt, csak egy kis simogatást – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","shortLead":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","id":"20180318_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef695826-c5dc-4ca2-bbb8-f305b4a6897c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 18. 15:31","title":"Tolatóradar: ez az olasz sofőr megcsinálta a lehetetlent, ráadásul lendületből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült meggyőzni egymást arról, kell-e a Jobbik a kormányváltáshoz vagy sem. Szél Bernadett LMP-társelnök szerint volt értelme eljönni, kiderült, van, aki csak szavakban akar kormányváltást.","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült...","id":"20180318_dk_mszp_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf47951-1823-4bb7-9039-1536f6ab6a21","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_dk_mszp_lmp","timestamp":"2018. március. 18. 19:32","title":"Gyurcsány egy célját elérte a vasárnapi tárgyaláson, de egy tapodtat se mozdultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]