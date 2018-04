Kitiltotta az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kórháznak négy egységéből a kórház dolgozóit a részlegeket felépítő és működtető Medcenter Kft. 2018. április 12-vel megszűnt ugyanis a közreműködői szerződése a kórházzal. Ezzel tovább bonyolódik a miskolci kórház és a Medcenter tizenkét éves ügye.

Egy, a hvg.hu birtokába jutott, a Medcenter által jegyzett, a kórház sugárterápiás osztályának dolgozói részére küldött levél szerint a munkatársak nem léphetnének be az objektumokba, azaz nem folytathatnának sugárterápiás kezeléseket és azokhoz kötődő CT-vizsgálatokat. A Medcenter és ügyvezetője, valamint tulajdonosa, Gubacsi László azt írja, aki megszegi a tiltást, bűncselekményt követ el. Azaz nem lehetne folytatni a gyógyítást, ami egy ilyen súlyponti kórház esetében katasztrófát jelentene. A Medcenter feljelentést tett, az ANTSZ a hét közepén állást foglal az ügyben, írta meg a Népszava.

A kórház kérdésünkre a következő választ adta az ügyben: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházzal 2006. óta fennállt, onkológiai betegellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződést a Medcenter Nonprofit Kft. 2018. április 12. napjával felmondta. A szerződés megszüntetése kapcsán a felek között elszámolási vita keletkezett, melynek a rendezésére irányuló tárgyalások nem vezettek eredményre. A vitatott szolgáltatói követelést a kórház ügyvédi letétbe helyezte a bírósági döntés megszületéséig.

A jogi vita lezárulásáig az onkológiai betegellátás feltételei a kórházban továbbra is teljes mértékben biztosítottak, a betegellátás folyamatos – írják.

Az egészségügyben kialakult, egykori rossz konstrukciók iskolapéldájáról, a miskolci kórház és a Medcenter Kft. ügyéről több cikket is írt a HVG és a hvg.hu. A cég és a kórház között 2006-ban született szerződést az akkori kórházigazgató, Csiba Gábor írta alá, aki jelenleg miniszteri biztos (Pintér Sándor nevezte ki a büntetés-végrehajtási intézmények egészségügyi központjának kialakításáért felelős posztra) és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a B.-A.-Z. megyei közgyűlésben is. A képviselői és miniszteri biztosi posztok egyébként összeférhetetlenek volnának az önkormányzati törvény alapján, de, ahogy az Index megírta, a közgyűlés végül rátalált a megoldásra, amivel Csiba maradhat mindkét helyen: elvileg ha valaki orvos és önkormányzati képviselő, akkor nem kell dönteni a két poszt között, nehogy a település orvos nélkül maradjon. Csiba pedig orvos végzettségű. Ezzel az átverésízű érveléssel mégsem vált összeférhetetlenné a két poszt. (A korábban a békemenet elején vonuló Csibának amúgy 2017-ben távoznia kellett a kórház éléről, ezért találták neki az "országos jelentőségű feladatot.)

Növérmunka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház érsebészeti épületében 2011-ben © Túry Gergely

De miért is van vita a felek között, és miről szól az államnak előnytelen szerződés? A kiemelten közhasznú Medcenter Nonprofit Kft. vállalta, hogy beszerez két lineáris gyorsítót, ezekhez szükséges besugárzástervező rendszert és komputertomográfot (CT), valamint új betonbunkert épít a gyorsítónak, és felújítja a régi betegfogadó épületrészeket, majd mindezt 15 évig fenntartja, üzemelteti. A cég szerint ez mind meg is történt a szerződés szerint. (Amikor a cég nyilatkozatára hivatkozunk, akkor egy hvg.hu-nak elküldött sajtóközleményből idézünk. Külön kérdéseinket elküldtük Gubacsi Lászlónak, aki ígérte, válaszol, de ez végül elmaradt.) A Medcenter 2006-os szerződése 1,5 milliárd forintról szólt, de 2017-ig 8 milliárd forintot fizetett ki neki a kórház.

Csiba után tavaly Tiba Sándort nevezték ki kórházigazgatónak, aki megpróbálta leállítani a kifizetéseket, de értesüléseink szerint ezt jogilag támadhatóan tette, ezért neki is távozni kellett nemrég. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) szerint egészségügyi indokok miatt kellett távoznia, de Tiba nem tud ilyenekről. A Medcenter sajtónyilatkozata is utal Tiba álíltólagos hibáira: szerintük befogadta a szerződéseket, és úgy sem fizette ki őket, miközben tehát elfogadta a jogosságukat. A cég állítja, mindent a szerződése szerint csinált, sőt még túl is vállalta magát. Állítása szerint 2017-ben két 2007-es gépet is újra cserélt volna a kórház számára ingyen, de Tiba ezt nem fogadta el. A Medicenter állítása szerint egy több száz milliót érő épületet is átadott volna a kórháznak 4 millió forintért, Tiba erre sem bólintott rá.

A Medcenter tulajdonosi háttere igen mozgalmas volt, de tény például, hogy 2005 végén - így tehát a szerződéskötés idején - bizonyos Varga Sándor fémjelezte, aki főállásban Hosszúpályiban volt tanyagondnok, ez pedig ismét megannyi kérdést vetett fel arról, miként is alakulnak itt a viszonyok. Voltak például, akik tudni vélték, hogy a cég hátterében Kiss Zoltán, Gubacsi László és Gevgorján András áll. (Az említett Kisst 2017 nyarán három évre ítélték hűtlen kezelésért, 2010 és 2012 között több tízmillió forinttal károsította meg bűntársaival a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakat működtető holdingot, amit 2009 és 2012 között vezetett. Kiss olyan szerződéseket kötött, amelyek alapján ugyanazért a munkáért kapott pénzt, amit a munkaköri leírása amúgy is tartalmazott, megvásárolt egy tudván tudottan felesleges szoftvert, és egy másikat, amit már lefejlesztettek, valamint egy rossz gyógyszerautomata-konstrukció is fűződik a nevéhez, ami csak azért nem okozott 731 milliós kárt, mert az Kiss után érkező vezető megtagadta a számlák kifizetését.)

Az országban egyedülálló műtétet végeznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Osztályának műtőjében Miskolcon 2015. február 24-én. © MTI / Vajda János

Aztán 2013 óta már Gubacsi volt meghatározó tulajdonos, 2015-ben pedig 100 ezer forintos tőkeemeléssel többségi befolyást szerzett a Medcenterben az offshore hátterű KKVJ Kft., bár erről nem tudott a megbízó, akinek, mivel a Medcenter közfeladatot lát el, engedélyt kellett volna erre adnia.

A miskolci kórház táján sem volt rendben minden, a kórház 2011–14 közötti gazdálkodását az Állami Számvevőszék is ellenőrizte, és hiányosságokat talált: "A Közgyűlés és a GYEMSZI a hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesítette, nem kérte számon és nem ellenőrizte. Az ÁSZ hiányosságokat állapított meg a Kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működése területén" áll a jelentésben. "A belső ellenőrzési kézikönyv jogszabályban előírt felülvizsgálatára és módosítására nem került sor, a jóváhagyott éves ellenőrzési tervekben foglalt ellenőrzések végrehajtásáról nem teljes körűen gondoskodtak. A gazdálkodási jogkörök kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési gazdálkodásban a kulcskontrollok működése során azonban hiányosságok voltak."

Tiba távozása után Pap Tibor lett a megbízott igazgató, de kinevezett új kórházvezető még nincs. A Medcenter 2017 decemberében nemfizetés miatt felmondta a szerződést, jelenleg a lezárás feltételeinek tárgyalása zajlik elvileg (április 12-én a 120 napos felmondási idő telt le). Úgy tudjuk, ez azt jelentené, hogy a kórház 2-3 milliárdos lelépési pénzt fizet a cégnek. A Medcenter dolgozóit átvette a kórház, Gubacsi feleségének kivételével.

Az ügyben született egy ügyészségi beadvány is, és úgy tudjuk, múlt csütörtökön még zajlott egy tárgyalás az ÁEEK és a Medcenter között is, ám ez eredménytelenül zárult le (erre utal a kórház közleménye is), ezután pénteken megszületett a fenti levél.

Mindeközben a miskolci kórházban jelenleg a négyből három sugárterápiás készülék működik, ennyi a minimum, és ezek karbantartása, ami a Medcenter feladata lett volna, forrásaink szerint nem történt meg. Ezt azonban a cég tagadja.

Ezek a gépek bármikor lerobbanhatnak, és akkor az tényleg katasztrófát okozhat. Külön kérdés, hogy ha a Medcenter nem engedi meg a gépek javíttatását, akkor mi történik. De katasztrófát jelenthet az is, ha most hirtelen új eszközöket szerezne be a kórház, mert a betanítás-beüzemelés megint hetekre csökkentené a részleg kapacitását, ez pedig sok beteg kezelését veszélybe sodorhatja.

A Medcenter állítja, a kórház tudna fizetni, csak nem akar, az elmúlt négy hónapban ők a munkát ingyen végezték, társadalmi felelősségvállalásból. Az eszközöket jelzálog terheli, jelenleg nincs érvényes szerződés a kórház és a cég között. A jogi helyzet rendezetlensége miatt egy kártérítési ügyben egy biztosító nem fizetne ki kárigényt, mondja a cég.

A jogi helyzet tehát bonyolult, a szolgáltatás nem állhat le, ezért a cég jobb alkupozícióban van, az állam pedig talán azért nem csap hangosabb botrányt, mert Csiba révén a Fidesz is érintett. Az állam nem fizetné ki a számára hátrányos szerződést, a cég pedig nem mond le szerződéses jussáról – patthelyzet. Csak közben a betegek kezelése körüli bizonytalanságok nőnek egyre jobban.