Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek. Tíz szám arról, miért lehetett kétharmad

Maga a Ferrari első embere erősítette meg a környezetbarát működésre is képes új modell érkezését. Már biztos: jön a csendben lopakodni képes új hibrid Ferrari

Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?

Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát. Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson

A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos jelentette be egy, az Origón megjelent interjúban. Kósa távozik a miniszteri posztról, más feladatot kap Orbántól

Gulyás Gergely helyére kerülhet, ha ő valóban miniszteri feladatot kap – értesült a Hír TV. Kocsis Mátét már Fidesz-frakcióvezetőként emlegetik

„Büszke vagyok a munkakörnyezetre és a fizetésekre is", állítja az Amazon-vezér. Kifütyülték a világ leggazdagabb emberét a gyatra bérek miatt

Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben hangsúlyozta, hogy nem helyes a muzulmán vallású bevándorlókra szűkítve vizsgálni az antiszemitizmust. Nem tanácsos kipát hordani a német nagyvárosokban ","shortLead":"Maga a Ferrari első embere erősítette meg a környezetbarát működésre is képes új modell érkezését. ","id":"20180425_hibrid_ferrari_488gtb_villanymotor_v8_olasz_sportauto_sergio_marchionne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f20d4-084e-497a-b338-508933b33f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd652e17-6c34-410a-8461-b9a20aac6971","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_hibrid_ferrari_488gtb_villanymotor_v8_olasz_sportauto_sergio_marchionne","timestamp":"2018. április. 25. 15:22","title":"Már biztos: jön a csendben lopakodni képes új hibrid Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Végigvettük, milyen terhektől szabadul meg Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban...","id":"20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274073b6-cb74-49f0-a8cd-7d0a55f4e447","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 24. 20:26","title":"Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos jelentette be egy, az Origón megjelent interjúban.","shortLead":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos...","id":"20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0d13dc-f941-4090-9ef5-6bfa84d2bd94","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","timestamp":"2018. április. 25. 21:12","title":"Kósa távozik a miniszteri posztról, más feladatot kap Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely helyére kerülhet, ha ő valóban miniszteri feladatot kap – értesült a Hír TV.","shortLead":"Gulyás Gergely helyére kerülhet, ha ő valóban miniszteri feladatot kap – értesült a Hír TV.","id":"20180425_kocsis_mate_visszaterhet_az_orszagos_politikaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971cb24e-7157-4e61-a7b7-cadc7361458a","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_kocsis_mate_visszaterhet_az_orszagos_politikaba","timestamp":"2018. április. 25. 14:20","title":"Kocsis Mátét már Fidesz-frakcióvezetőként emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ca0556-73f4-447a-bd4b-ef504b589818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Büszke vagyok a munkakörnyezetre és a fizetésekre is”, állítja az Amazon-vezér.","shortLead":"„Büszke vagyok a munkakörnyezetre és a fizetésekre is”, állítja az Amazon-vezér.","id":"20180425_Kifutyultek_a_vilag_leggazdagabb_emberet_a_gyatra_berek_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ca0556-73f4-447a-bd4b-ef504b589818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57f734-eb10-40f4-b7c1-079132357b11","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Kifutyultek_a_vilag_leggazdagabb_emberet_a_gyatra_berek_miatt","timestamp":"2018. április. 25. 10:55","title":"Kifütyülték a világ leggazdagabb emberét a gyatra bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben hangsúlyozta, hogy nem helyes a muzulmán vallású bevándorlókra szűkítve vizsgálni az antiszemitizmust.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke egy interjúban, amelyben...","id":"20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809b984c-da85-4ed0-b4b8-90af25226d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264be95e-4556-4efa-8480-994f8f347ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_nem_tanacsos_kipat_hordani_a_nemet_nagyvarosokban","timestamp":"2018. április. 24. 20:54","title":"Nem tanácsos kipát hordani a német nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]