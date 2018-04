A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely februárban megválasztott független polgármestere volt az RTL Klub Magyarul Balóval cvímű műsorának vendége péntek este, ahol a politikus elmondta, azért sem mondott beszédet az első kormányellenes tüntetésen a választások után, mert nem értette, hogy mi a tüntetés célja. "Kompromisszumként annyit vállaltam, hogy írok egy levelet, amit felolvasnak" - mondta Márki-Zay, aki hozzátette, ettől függetlenül részt vett a tüntetésen a családjával, és bár látta a szervezési hiányosságokat, azt is, hogy óriási erőt ad mindenkinek, aki ott volt, hogy egy héttel a választások után van remény, és ilyen sokan elkötelezettek egy demokratikusabb Magyarországért.

A politikus elmondta, a Közgazdaságtudományi Egyetemen politikatudomány szakot is végzett, és mindig is érdekelte a politika, amikor az Egyesült Államokban élt, akkor csak érdeklődésből figyelte az elnökválasztási kampányokat. Amikor 2009-ben hét gyerekével visszaköltözött Magyarországra, a helyi sajtó felfigyelt rá, és többször megkeresték, hogy induljon a választásokon. Egy évvel a választások előtt végül a Jobbik helyi vezetője is megkereste, hogy legyen a Jobbik jelöltje, de Márki-Zay ezt azzal utasította el, hogy nem jobbikos és csak függetlenként vállalna jelöltséget.

Végül decemberben fogadta el a felkérést, majd elmondása szerint "vicces módon" a Jobbik szervezte meg mögé az ellenzéki összefogást, ugyanis a helyi politikában ismerték egymást a szocialistákkal, és leegyeztették, hogy hajlandóak beállni mögé.

A politikus kifejtette, hogy eredetileg nem gondolta, hogy meg lehet nyerni a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztást, ezért nem is készült a polgármesterségre. Mint mondta, azt hitte, hogy legalább adnak egy példát az országnak, hogy összefogással jobb eredményt lehet elérni a Fidesszel szemben, és akkor áprilisban majd lehetne nyerni, de pont a fordítottja történt. Ennek főoka szerinte az, hogy két másik modell érvényesült febuárban és áprilisban, mert Hódmezővásárhelyen tényleg egy jelölt volt a Fidesz emberével szemben, ő viszont egy fideszesek és jobbikosok számára is elfogadható jobboldali jelölt volt, míg áprilisban ezt nem sikerült összehozni.

Én jobboldali konzervatív keresztény beállítottságú nagycsaládos ember vagyok, soha nem szavaztam baloldali pártokra

- mondta Márki-Zay a politikai nézeteiről, hozzátéve, hogy az Egyesült Államokban viszont inkább baloldalinak számított.

A parlamenti választások eredményéről azt mondta, szerinte hiba volt, hogy a Jobbik nem állt bele az összefogásba, de míg örült a Jobbik néppártosodásának, a párt szerinte azzal is hibázott, hogy nem újult meg teljesen, például új arcokkal, mert akkor befogadhatták volna a kiábrándult fideszeseket. Márki-Zay szerint a Jobbik azzal is hibázott, hogy a radikalizmusból visszavett, szerinte ugyanis ma az összes többi pártnak is a radikalizmus felé kellene mennie.

A Jobbiknak azt szoktam mondani, hogy nektek radikálisnak kell lenni, radikálisan kiállni a cigányok és a zsidók mellett is

- mondta, hozzátéve, hogy a Jobbikot korábban a bátor kiállásáról ismerték, erre pedig továbbra is szükség lesz.

Szükség lenne egy olyan Fideszre, amelyik nem lop

Márki-Zay elmondta, hogy a leginkább politikailag még mindig a Fideszt érzi magához a legközelebb, de nem a mai Fideszt, mert míg ő is és egész családja Fidesz-szavazó volt korábban, addig ez az elmúlt 8 ében megváltozott.

- tette hozzá, majd kifejtette, hogy őt a korrupció ábrándította ki, amelyet "gyökérproblémának" tart, mert ha valaki lop, akkor abbl következik, hogy nem akarja a sajtószabadságot, a jogállamot és az Európai Uniót sem.

Nem erre a Fideszre szavazott az a 2,5 milliónál több ember, aki most a Fideszre szavazott

- jelentette ki a politikus, mondván szerinte a Fidesz-szavazók azt gondolják, hogy ez az a párt, amely alacsonyan tartja az inflációt, stabilitást teremt, határozottan fellép a bűnözés ellen, családi adókedvezményeket vezet be, és ezek az értékek valóban hasznosak is az ország számára, de a mostani Fidesz már nem az a Fidesz.

Az interjúból kiderült, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester egyébként egyetért a családi adókedvezmények rendszerével, és azzal, hogy a családi pótlékot nem emelik, valamint a segélyek helyetti közmunka rendszerével is. Az egykulcsos adóval ugyan nem értett egyet, de elfogadta, és még akár a tankötelezettség 16 éves korra leszállítását is meg tudná magyarázni.

A Fidesz szerinte egyébként most két ok miatt tudott nyerni ismét: az egyik az, hogy

egy borzasztó szervezetlen, sok esetben inkompetens ellenzékkel szemben kellett küzdeniük, ebben az ellenzékben én sem találtam olyan pártot, akire jó szívvel bíztam volna az országot, ez a legfőbb oka.

A másik ok szerinte is a gyűlöletkampány, amely arra kondicionálta főleg a vidéki magyarokat, hogy rettegjenek a migránsoktól és ettől való félelmkben arra a pártra szavazzanak, amely véleményük szerint egyedül képes őket megmenteni a migránsoktól. Márki-Zay szerint ezt a hazug kampányt az ellenzéknek kellene blokkolnia, és meg kellene nyugtatni a vidéki magyarokat, hogy egyedül Orbán hoz be migránsokat, viszont az ellenzék üzenete nem jut el vidékre, és még azoknak a pártoknak sincs vidéki bázisa, akiről eddig azt hitték.

A politikus elmondta, sokat beszél "független szakértőkkel, civilekkel, egyszerű magyar választópolgárokkal, értelmiségiekkel, akiknek határozott véleménye van a politikáról", és akik értékrendjükben hozzá közel állnak. Közülük Bod Péter Ákos, Jeszenszky Géza és Elek István nevét említette, majd elmondta, hogy velük arra jutottak, hogy

most nem új pártra van szükség.

Mint mondta, most nem egy pártra van szükség, ami megoszt - bár később valószínűleg kelleni fog egy olyan párt, ami konzervatív és nem lop -, de most elsősorban egy olyan mozgalomra van szükség, ami ernyőszervezetként össze tudja fogni az ellenzéket és a civileket, mert a pártok nagyon gyengék, és elvesztették hitelüket, illetve árulók is vannak köztük.

Márki-Zay szerint nem az utcai politizálás a megoldás, hanem a 2002-es Fidesz stratégiája mutathat példát arról, hogy mit kellene az ellenzéknek csinálnia. Hozzátette, minden pártban vannak jó emberek, nekik kellene átvenni az irányítást, és olyan pártpolitikusokra van szükség, akik elkötelezettek egy demokratikus Magyarország irányában, és ennek érdekében hajlandóak együttműködni, akár egy DK-s egy jobbikossal is.

Azt is elmondta, hogy akár jövőre is indulna a polgármesterségért, de arra alkalmatlannak tartja magát, hogy szervezze az ellenzéket, viszont minden támogatást, hitelességet, elkötelezettséget tud adni az összefogáshoz, amelyhez leginkább a bizalom és együttműködés hiányzik.