Átalakult Forma–1: a pilóták személyisége és online sikere még a genderhatárok elmosására is lehetőséget teremt

Az internet, majd a közösségi média megjelenése előtt a Forma–1-es versenyzők piedesztálra emelésében nemcsak az eredményeik játszottak közre, hanem a távolság is, amely köztük és a szurkolók között húzódott. Az ebből adódó titokzatosság azzal járt, hogy mindenki a saját elképzeléseit vetíthette ki rájuk. Így születtek a hősök, akiknek az analóg szupersztársága ma már nehezen lenne lájkokra lefordítható. Ők plakátokról néztek vissza a szobák faláról, nem pedig görgetés tárgyai voltak a telefon képernyőjén.

Hogy a régi korokból mégis ki boldogulna a legjobban a mai lájkbajnokságban?

Nehéz kérdés, de talán James Hunt, ő kaotikus lenne a legjobb értelemben

– megy bele a játékba kérésünkre Caroline Smith, aki F1-es tartalomgyártóként, az @itscarolinescorner nevű Instagram-oldalán csaknem 80 ezer követővel a rajongók új demográfiai felfutását is képviseli: amerikai, és fiatal nő. Márpedig a Forma–1-nek nagyon hatékonyan sikerült megcéloznia ezt a csoportot.

A statisztikák azt mutatják, hogy míg 2017-ben mindössze a rajongók 8 százaléka volt nő, ma már 40 százalékos az arányuk, és az F1 amerikai hadjárata is sikeresnek bizonyult. A sokat emlegetett netflixes dokumentumsorozat, a Drive to Survive mellett ebben az elmozdulásban szerepet játszott a közösségi média és az olyan tartalomgyártók is, mint Caroline Smith, akik lényegében átvették a stafétát a Netflixtől a sportág népszerűsítésében.